Vasco presta homenagem ao Flamengo com bandeira do rival na camisa

Da redação com Folhapress. Publicado em 13 de fevereiro de 2019 às 23:21.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Vasco entrou em campo na noite desta quarta (13), pelas semifinais da Taça Guanabara, com uma homenagem ao rival Flamengo. A bandeira rubro-negra foi colocada ao lado da cruz-maltina na camiseta da equipe, com os mastros cruzados. Abaixo, a inscrição “em frente, juntos”.

O gesto de solidariedade foi motivado pelo incêndio no centro de treinamento do Flamengo, na última sexta (8), quando dez adolescentes das categorias de base do clube morreram.

O presidente flamenguista, Rodolfo Landim, agradeceu em uma rede social e se disse surpreso com a homenagem feita pelo rival.

“Na minha visão e modo de pensar, acho que o futebol é isso aí… rivalidade entre times e torcedores, apenas no campo! Já fora das quatros linhas, o momento deve ser de amor, união, respeito e de acolhimento ao próximo”, escreveu Landim.

“A boa parte disso é que o sorriso dos nossos 10 garotos ficarão guardados aqui…no pensamento e no coração! E hoje, somos gratos pelos anjos que nos deixaram um grande legado: A #União”, completou.