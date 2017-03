NO BARRADÃO

Vasco perde para o Vitória e é eliminado na Copa do Brasil

Com um gol marcado pelo zagueiro Alan Costa no segundo tempo, o Vitória derrotou o Vasco por 1 a 0, em jogo disputado na noite desta quinta-feira, no Barradão, eliminou o Cruzmaltino, e se garantiu nas oitavas de finais da Copa do Brasil.

No jogo de ida, em São Januário, houve empate por 1 a 1.

Foto: Divulgação

A eliminação deve complicar ainda mais a situação do técnico Cristovão Borges que já vem sendo bastante contestado dentro do clube carioca por causa do baixo rendimento do Vasco nas últimas partidas.

A partida foi muito movimentada com as duas equipes atuando de forma aberta e proporcionando grandes lances de emoção para a torcida.

O Vitória foi superior durante a maior parte do jogo e só não alcançou um resultado mais elástico por causa da grande atuação do goleiro Martín Silva, que salvou o Vasco em diversas oportunidades.