Vasco estende o contrato de seu treinador e auxiliares

O Vasco anunciou nesta quinta-feira (28) a ampliação do contrato do treinador argentino Ramón Díaz e de seu auxiliar, Emiliano Díaz, até o fim de 2025. O vínculo com os profissionais era até 2024.

A comissão técnica de Ramón Díaz também segue no clube. O clube carioca também anunciou que os auxiliares Osmar Ferreyra, Juan Romanazzi, o analista de desempenho Damian Paz e o preparador físico Diego Pereira continuam na Colina.

Ramón Díaz comandou arrancada contra o rebaixamento. O treinador argentino foi anunciado pelo Vasco no dia 15 de julho, quando a equipe ocupava a última colocação do Brasileirão. Na última rodada, com vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, o clube carioca garantiu a permanência na Série A.

O Vasco ganhou o dobro de pontos por jogo sob o comando do argentino. Até a vinda de Ramón Díaz, o Cruzmaltino tinha cerca de 25% de aproveitamento no Brasileirão. A partir da chegada do novo treinador, o desempenho foi para 50% – em 24 jogos, foram 10 vitórias, seis empates e oito derrotas.

Antes do Vasco, Ramón Díaz treinou o Al-Hilal (SAU). Ele começou a carreira no River Plate (ARG) e acumula passagens por San Lorenzo (ARG), Independiente (ARG), América (MEX), seleção paraguaia, entre outros.

*UOL/Folhapress