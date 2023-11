Vasco enfrenta o já rebaixado América para subir na tabela

Vasco e América-MG se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fora da zona de rebaixamento e com um jogo a menos, o Vasco busca sua terceira vitória seguida no Brasileirão para seguir a recuperação no campeonato.

Em caso de vitória, o time dependerá apenas de si para continuar fora do Z-4. Se empatar ou perder, vai precisar contar com outros resultados.

Com o time matematicamente rebaixado, os jogadores do América-MG falam em “dignidade” para as partidas restantes no campeonato. São 11 jogos seguidos e mais de dois meses sem vencer no Brasileirão. Diante desse cenário, o Coelho tenta evitar que 2023 seja marcado como o ano da pior campanha do clube na era dos pontos corridos.domingo às 18h30 em São Januário só com Premiere

O Vasco tem uma dúvida para o jogo deste domingo. Quem joga no ataque? Erick Marcus lesionou a coxa na última partida e desfalca o time. A tendência é que Rossi seja o titular ao lado de Gabriel Pec.

O atacante, no entanto, vem de lesão na coxa e ficou fora dos últimos cinco jogos. Por isso, sua presença desde os minutos iniciais ainda é incerta. Alex Teixeira e Payet são outras opções.

Com a demissão de Fabián Bustos, Diogo Giacomini, auxiliar da comissão permanente do clube, vai comandar a equipe rodadas restantes do Brasileirão. Quem está de volta ao time, após cumprir suspensão, é o meio-campista Alê.

Ficha Técnica

Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Gabriel Pec, Rossi (Alex Teixeira) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

América-MG

Jori, Mateus Henrique, Danilo Avelar, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Martínez, Juninho e Benítez; Felipe Azevedo e Mastriani.Técnico: Diogo Giacomini (interino)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio

Assistentes – Bruno Boschilia e Thiago Augusto Kappes Diel

VAR: Rodolpho Toski Marques

Onde assistir: Premiere

* Com informações do Ge