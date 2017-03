TAÇA RIO

Vasco empata com o Macaé na estreia de Luis Fabiano

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

A estreia de Luis Fabiano não foi como a torcida esperava no estádio Nilton Santos. O Vasco empatou por 2 a 2 com o Macaé, neste domingo, na estreia da Taça Rio. Com o resultado, os cruzmaltinos perderam a chance iniciar o segundo turno do Campeonato Carioca na liderança do grupo C. Já a equipe da Região dos Lagos conseguiu seu primeiro ponto no Estadual.

O Vasco começou bem a partida e abriu o placar com Nenê. No entanto, os cruzmaltinos viram o Macaé virar ainda no primeiro tempo, com gols de Hudson e Rafinha. No segundo tempo, os vascaínos empataram com Rodrigo, mas não conseguiram a virada e tiveram que se contentar com a igualdade.

Na próxima rodada, o Vasco terá o clássico contra o Botafogo, no próximo domingo, no Maracanã. No mesmo dia, o Macaé terá pela frente a Portuguesa, em Moça Bonita.