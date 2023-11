Vasco empata com Athletico e fica fora da zona de rebaixamento

Athletico-PR e Vasco ficaram no 0 a 0, na noite deste sábado (25), na Ligga Arena, em Curitiba (PR), e o resultado não foi o mais satisfatório para as pretensões de ambas as equipes.

O Furacão tinha o desejo de se aproximar do G-6, algo que fica cada vez mais distante.

Já o Cruzmaltino não terminará a rodada na zona de rebaixamento pois passou o Bahia, que já atuou. Uma vitória, porém, significaria um afastamento e um respiro de mais alívio.

O jogo marcou o retorno da joia Vitor Roque aos gramados após meses afastado por conta de uma lesão. O atacante já está comprado pelo Barcelona e deverá se transferir para o clube espanhol ano que vem.

O Athletico-PR volta a campo na próxima quinta-feira (30), contra o Cruzeiro, no Mineirão (MG), às 20h.

O Vasco encara o Corinthians na próxima terça-feira (28), em São Januário (RJ), às 21h30.

O jogo

Mesmo terminando em 0 a 0, o primeiro tempo foi animado na Ligga Arena. Os dois times buscaram o ataque, mas o Athletico-PR acabou tendo as chances mais perigosas. O Vasco, por sua vez, chegou mais próximo em lances de bola área para o seu centroavante Vegetti.

O segundo tempo caiu em qualidade técnica, mas se manteve em alta intensidade e com muita luta. Os dois treinadores tentaram mudar a cara do jogo com substituições, mas elas não surtiram muito efeito. No fim, o Vasco procurou segurar o resultado.

Lances e gols

Vasco chega primeiro – A primeira chegada com perigo foi do Vasco, aos 9 minutos do primeiro tempo, quando Gabriel Pec cruzou da esquerda e encontrou Vegetti dentro da área. O argentino, porém, cabeceou para fora.

No travessão! – O Athletico respondeu três minutos depois, quando o zagueiro Maicon saiu errado, a bola sobrou para Willian Bigode, que chutou com força, fazendo a bola explodir no travessão de Léo Jardim.

Perdeu! – Cannobio perdeu a melhor oportunidade do primeiro aos 29 minutos, quando recebeu livre dentro da área, teve tempo para dominar e tentou chutar colocado, mas a bola foi para fora, para desespero dos torcedores do Athletico.

Bento defende! – Logo aos quatro minutos do segundo tempo, Gabriel Pec recebeu de cabeça de Marlon Gomes e arriscou um chute de voleio, de primeira, para grande defesa do goleiro Bento, do Athletico.

Zapelli perde boa chance – O Athletico-PR chegou com perigo aos 21, quando Zapelli recebeu de frente para o gol, mas não conseguiu alcançar a bola da melhor maneira, e ela acabou saindo pela linha de fundo.

Teve gente gritando gol! – Aos 50 minutos do segundo tempo, Lucas Piton foi à linha de fundo e cruzou. Praxedes pegou de voleio, de primeira, e a bola pegou na lateral da rede, fazendo com que alguns torcedores do Vasco gritassem gol.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 0 X 0 VASCO

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Hora: 19h30 (horário de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro (35ª rodada)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS-FIFA) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Wagner Reway (PB-VAR FIFA)

Cartões amarelos: Cuello (ATH); Maicon, Léo, Marlon Gomes (VAS)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Nenhum

Athletico-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Cuello (Madson), Fernandinho, Erick e Cannobio; Vitor Bueno (Arriagada), Christian (Zapelli) e Willian Bigode (Vitor Roque). Técnico: Wesley Carvalho.

Vasco: Léo Jardim; Maicon, Medel (Robson) e Léo; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Zé Gabriel, Marlon Gomes (Payet), Paulinho (Praxedes) e Lucas Piton; Gabriel Pec (Matheus Cocão) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

* RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)