Vasco e Fluminense se reencontram por título da Taça Guanabara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo (17), às 17h, pela final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O vencedor do confronto está garantido nas finais do Estadual.

Esse será o segundo confronto entre as equipes em 2019. No primeiro, o time cruzmaltino levou a melhor e venceu por 1 a 0, em Brasília (DF), na única derrota dos tricolores nesta temporada.

Se na ocasião o Fluminense precisava ganhar para superar o adversário na liderança de seu grupo na mesma Taça Guanabara, dessa vez as equipes entram em campo em condição de igualdade. Um empate levará a decisão para a disputa por pênaltis.

O Fluminense chegou à decisão após surpreender o Flamengo na semifinal. A equipe rubro-negra tinha o favoritismo por todo o investimento que recebeu no início do ano, mas sucumbiu com um gol nos acrescimos do jogo disputado na última quinta-feira (14).

Já o Vasco tem uma campanha com 100% de aproveitamento na Taça Guanabara. Depois de vencer seus cinco adversários da primeira fase, com nove gols marcados e dois sofridos, o time dirigido por Alberto Valentim aplicou 3 a 0 sobre o Resende na quarta-feira (13).

Para essa partida, nenhuma das equipes deve ter novidade na escalação. O Vasco aposta em um sistema forte de marcação e, por isso, só levou dois gols no Estadual. O atacante Rossi pode ganhar uma oportunidade entre os reservas, já que está regularizado e recuperado de um problema muscular.

Já o Fluminense tem como principal característica a longa troca de bolas. Mas também aposta na velocidade de seu ataque. Ganso, seu principal reforço para 2019, ainda não poderá atuar e só fica à disposição do treinador na Taça Rio.

Nessa partida, o Vasco tenta o 13ª título da Taça Guanabara -o último aconteceu em 2016. O Fluminense, que ganhou pela última vez em 2017, está atrás de seu 11º troféu. O clube com mais conquistas é o Flamengo, com 21 taças.

VASCO

Fernando Miguel; Cáceres, Werley, Leandro Castán, Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro, Yago Pikachu, Thiago Galhardo, Marrony; Maxi López. T.: Alberto Valentim

FLUMINENSE

Rodolfo; Ezequiel, Digão, Matheus Ferraz, Marlon; Airton, Bruno Silva, Daniel; Everaldo, Luciano, Yony González. T.: Fernando Diniz

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 17h deste domingo

Juiz: Bruno Arleu de Araújo