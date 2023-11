Vasco e Corinthians fazem jogo de ‘vida ou morte’; saiba onde assistir

Em situação desesperadora,Vasco e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Vasco vive sua maior sequência invicta da temporada, com três vitórias e três empates nas últimas seis rodadas do Brasileirão.

Mas, com a vitória do Cruzeiro, ontem, o time ficou acima do Bahia, último dentro da zona de rebaixamento.

A boa fase e a campanha de melhor mandante do returno impulsionam o time de Ramón Díaz em um São Januário lotado, mas o técnico vai para o jogo com problemas: três zagueiros estão suspensos.

O Corinthians vem de goleada sofrida para o Bahia e uma das piores atuações na temporada, por isso foi arrastado de volta à briga contra o rebaixamento.

Com 44 pontos, a distância para o Z4 é de três. Uma derrota em São Januário pode colocar o Alvinegro na zona de rebaixamento nesta rodada, dependendo dos resultados dos concorrentes.

No Vasco, com três zagueiros suspensos, o técnico Ramón Díaz deve optar por Capasso, que não é titular desde o jogo contra o próprio Corinthians, pelo primeiro turno.

Marlon Gomes também recebeu o terceiro cartão amarelo, e a tendência é que Jair ganhe chance no meio. Rossi volta ao ataque depois de cumprir suspensão contra o Athletico-PR.

Do lado do Timão, o desfalque de Gil obriga Mano a mexer na zaga, mas em compensação Bruno Méndez e Caetano voltam de suspensão. A tendência é que o esquema tático volte a ter uma linha de quatro defensores, pois com três não funcionou contra o Bahia.

Ficha Técnica

Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, Capasso, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Jair (Praxedes ou Payet), Rossi, Gabriel Pec e Vegetti.Técnico: Ramón Díaz

Corinthians

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Romero e Yuri Alberto .Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (/DF)

Assistentes – Leila Naiara da Cruz (DF) e Kléber Lúcio Gil (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins

Onde assistir: SporTV e Premiere

* Com Ge