Vasco da Gama está sem técnico para a temporada de 2020

ALEXANDRE ARAÚJO E BRUNO BRAZ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – O técnico Vanderlei Luxemburgo não ficará no Vasco para a próxima temporada. O treinador, que chegou a São Januário no começo do Campeonato Brasileiro, se despediu do clube nesta sexta-feira (13), após algumas reuniões sem sucesso com a diretoria.

A reportagem apurou que a saída de Luxemburgo representou uma derrota para o departamento de futebol. Nos últimos dias, o “vestiário” cruzmaltino discutia com o departamento financeiro sobre as possíveis garantidas pedidas pelo treinador para 2020. Enquanto dirigentes ligados ao campo insistiam que havia solução, aqueles ligados ao “caixa” informaram que não era possível sinalizar com uma verba que não entraria. Sem isso, Vanderlei deixou o clube.

A permanência do técnico era uma das prioridades do Vasco para 2020 no mercado da bola, mas as partes não chegaram a um denominar comum. Nas tratativas, Luxemburgo fez algumas exigências, como salários em dia ao elenco e um time competitivo.

Em nota divulgada em rede social, Luxemburgo fez elogios à torcida do Vasco e agradeceu o carinho que recebeu durante os oito meses em que esteve no clube. Além disso, garantiu ter feito uma proposta dentro da realidade do Cruzmaltino e apontou que se permite “pensar grande”.

“Sei das dificuldades financeiras do Vasco da Gama e fiz uma proposta dentro da realidade que eu entendo não afetar o lado financeiro Clube, porém pelo trabalho realizado esse ano, que para um clube do tamanho do Vasco da Gama foi pouco, sou ambicioso e me permito pensar grande, tenho objetivo de buscar sempre conquistas e títulos, o que me faz pensar no todo, por isso preferi deixar o presidente a vontade”, disse, em trecho do comunicado.

Ao longo da temporada, o comandante vinha avisando que só ficaria caso a cúpula cumprisse com as promessas feitas, dentre elas, terminar o ano com os salários em dia.

Pelo Vasco, Luxemburgo teve 34 jogos, tendo 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Ele assumiu o comando quando o time estava na lanterna do Brasileiro e conseguiu a classificação à Copa Sul-Americana do ano que vem.

Apesar do passado com o Flamengo, clube do qual é torcedor declarado, Luxemburgo caiu nas graças da torcida vascaína. Além dos bons resultados em campo, os discursos antes dos jogos também conquistaram os cruzmaltinos. Recentemente, ele chegou a participar da campanha de associação feita e doou 500 cadastros.

O treinador também foi peça essencial no acerto com alguns jogadores do elenco, como Guarín e Richard.