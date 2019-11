Vasco da Gama cede empate no último minuto da partida

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Vasco e Goiás empataram nesta segunda-feira (18), em São Januário, em 1 a 1, com direito a um gol contra feito pelo zagueiro cruzmaltino Oswaldo Henríquez aos 51min do segundo tempo.

Os vascaínos venciam a partida por 1 a 0 até o último lance –com gol de Guarín, anotado ainda na etapa inicial–, quando uma trapalhada da zaga, iniciada pelo volante Richard, culminou no gol dos goianos.

Agora, o Vasco foi a 44 pontos e o Goiás, 43. Ambos ainda não estão matematicamente livres do rebaixamento, mas as chances de queda são remotas. O Fluminense, que abre o Z-4, tem 35.

No domingo (24), o Goiás receberá o Bahia. Já o Vasco só voltará a campo no próximo dia 28, em visita ao São Paulo, já que sua partida válida pela 34ª foi adiantada, o empate em 4 a 4 com o Flamengo.

VASCO

Fernando Miguel, Raul Cáceres (Bruno Gomes), Oswaldo Henríquez, Leandro Castan e Danilo Barcelos (Alexandre); Richard, Raul, Marcos Júnior (Ribamar) e Guarín; Rossi e Marrony. T.: Vanderlei Luxemburgo

GOIÁS

Tadeu, Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto, Léo Sena (Kaio), Thalles e Rafinha (Alan Ruschel), Rafael Moura e Leandro Barcia. T.: Ney Franco

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Cartões amarelos: Danilo Barcelos e Raul (VAS); Léo Sena e Alan Ruschel (GOI)

Gols: Guarín (VAS), aos 34min do 1º tempo; Oswaldo Henríquez (contra, GOI), aos 51min do 2º tempo