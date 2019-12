Vasco anuncia novo patrocinador para a temporada 2020

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Após dias de intenso namoro, o Vasco e a rede de lojas Havan fechou um acordo de patrocínios. O contato foi anunciado por Luciano Hang, dono da empresa, que postou a novidade em seu Twitter.

Por meio de vídeo, o empresário disse que a marca estará exposta nos uniformes cruz-maltinos a partir da temporada de 2020.

“Está confirmado, é um presente de ano novo para todos os vascaínos do Brasil”, disse ele.

Hang é ligado ao presidente Jair Bolsonaro e a possibilidade de um acordo mexeu com a torcida do Vasco, que ficou dividida entre as posições políticas do empresário e a necessidade de fazer caixa.

A sede náutica, situada na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, foi pichada em protesto contra o possível patrocínio da rede. No muro, foi escrita a frase que continha palavrão: “Havan é o c…”.

Outra mensagem escrita ao lado era um ofensivo recado ao dono da empresa, Luciano Hang, que ficou conhecido por ser um dos maiores defensores e apoiadores do atual Presidente da República, Jair Bolsonaro: “Luciano Hang, tire sua cabeça de p… do Vasco”.

Depois do presidente cruzmaltino, Alexandre Campello, ter uma reunião na sede da rede de departamentos Havan, na semana passada, os departamentos de marketing do clube e da empresa realizaram os ajustes finais para anunciar a parceria.