Vasco adia chance de título do Flamengo em jogo com ´festival de gols´

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Na partida isolada desta quarta-feira (13), o Vasco conquistou um empate contra o líder Flamengo, no Maracanã, por 4 a 4, em partida antecipada da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi apenas o segundo empate dos flamenguistas como mandantes neste Nacional. A equipe rubro-negra ainda não perdeu diante de sua torcida.

Com o empate diante dos vascaínos, o Fla perdeu as chances de comemorar o título no próximo domingo (17), o que só poderia acontecer em caso de vitória no clássico e também no final de semana, contra o Grêmio.

Se nem Palmeiras, vice-líder, nem Flamengo perderem suas próximas partidas, os cariocas poderão ser campeões ao fim da 36ª rodada, isto é, no dia 1º de dezembro, justamente quando as duas equipes se enfrentam.

Até lá, o time alviverde irá encarar Bahia, Grêmio e Fluminense. Os cariocas terão pela frente, além do já citado Grêmio, o Ceará -e, neste meio tempo, a final da Libertadores contra o River Plate (ARG), que causou a antecipação do clássico contra o Vasco.

Mano Menezes e Jorge Jesus se enfrentariam, então, separados por oito pontos. Uma vitória do treinador brasileiro deixaria as duas equipes a quatro pontos de distância faltando dois jogos. Qualquer outro resultado, daria o título ao português.

Os flamenguistas saíram na frente com menos de um minuto de jogo, com Éverton Ribeiro.

O Vasco empatou com Marrony e virou com Yago Pikachu, em cobrança de pênalti. Rafinha contou com um desvio contra de Danilo, nos acréscimos da etapa inicial, para levar o jogo para o intervalo com um empate.

Aos 6min do segundo tempo, o Vasco voltou a ficar na frente, desta vez com Marcos Júnior, mas dois gols de Bruno Henrique colocaram novamente os líderes do campeonato na frente.

A vitória dos flamenguistas parecia encaminhada, até que, nos acréscimos da partida, Ribamar empatou novamente e adiou a festa dos rubro-negros.

Após o apito final, jogadores de ambos os times se desentenderam dentro de campo. O princípio de briga, no entanto, foi contido pelos próprios atletas.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 78 pontos. O Vasco, agora décimo colocado, soma 43.

FLAMENGO

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Vitinho) e Everton Ribeiro; Reinier (Arrascaeta), Bruno Henrique e Gabigol. T.: Jorge Jesus

VASCO

Fernando Miguel; Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Ricardo Graça e Danilo Barcelos; Richard, Raul, Marcos Júnior (Bruno César) e Guarín; Rossi, e Marrony (Ribamar). T.: Vanderlei Luxemburgo

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Cartões amarelos: Filipe Luís, Willian Arão, Gerson, Gabigol, Bruno Henrique e Rafinha (FLA); Yago Pikachu, Richard, Raul, Marrony e Rossi (VAS)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Everton Ribeiro (FLA), aos 39seg, Marrony (VAS), aos 33min, Yago Pikachu (VAS), aos 36min, e Danilo Barcelos (contra, FLA), aos 39min do 1º tempo; Marcos Júnior (VAS), aos 6min, Bruno Henrique (FLA), aos 20min e aos 34min, e Ribamar (VAS), aos 47min do 2º tempo