NA MARAVILHA

Val faz treinos físicos e pode acertar com o Botafogo-PB

Foto: Raniery Soares / Voz da Torcida

O Botafogo-PB recebeu nesta semana uma novidade nem tão nova assim. Dentre os jogadores vestidos com o uniforme de treino do clube, nos trabalhos na Maravilha do Contorno, Val era a cara “nova” no campo de treinamento.

Sem clube, o atleta pediu para ficar treinando a parte física no Botafogo-PB e a diretoria prontamente aceitou. Com isso, as especulações emergem. Mas o presidente do Belo, Zezinho Botafogo, não fez questão de deixar nada escondido. Segundo o dirigente, o treinador Itamar Schülle já pediu a contratação do volante.

– O Val nunca nos deu problema, sempre nos ajudou e pediu para ficar aqui treinando e mantendo o condicionamento físico. E nós aceitamos numa boa, porque gostamos do atleta. Ele está aqui e nós estamos avaliando se o integramos no grupo ou não. O que posso dizer é que o Itamar já pediu a contratação dele – revelou Zezinho.

O volante Val é grande conhecido de Itamar. Em sua primeira passagem com a camisa do Belo, em 2010, Val foi treinado pelo catarinense. Os dois futebolistas voltaram a se encontrar no clube novamente ano passado. Caso Val acerte com o Botafogo-PB, o atleta vai para a sua terceira passagem com a camisa da estrela vermelha.