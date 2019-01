Uniformizadas de Belo e Raposa entram em confronto fora do Amigão

Os membros das torcidas uniformizadas da Paraíba não cansam de prejudicar seus clubes, que geralmente são punidos com perdas de mando de campo por conta de brigas e arruaças de quem se diz torcedor.

Na noite desta quarta-feira (30), o palco foi o estacionamento do estádio Amigão, onde o Botafogo-PB bateu o Campinense por 1 a o, pela abertura da quarta rodada do Campeonato Paraibano de 2019.

Uma confusão generalizada foi registrada por volta das 21h, quando a partida já havia começado.

Torcedores das duas equipes entraram em confronto e foram necessários mais de 20 minutos de ações intensas da Polícia Militar para controlar a situação.

A equipe de reportagem da TV Paraíba flagrou o momento em que a torcida do Campinense, dentro do estádio, começou a se dispersar na arquibancada geral depois que fogos de artifício foram arremessados de fora para dentro do Amigão, estourando no meio dos torcedores.

Pedras também foram jogadas por torcedores do Botafogo-PB que chegaram atrasados ao estádio. Parte da torcida do Campinense revidou, jogando as pedras de volta.

A confusão continuou durante o intervalo do jogo e torcedores da Raposa que estavam na arquibancada tentaram sair para o estacionamento do estádio, onde estavam os do Belo. A Polícia Militar conseguiu conter a fuga.

Dezenas de policiais montaram uma ação para também conter os torcedores do Botafogo-PB do lado de fora, que estavam arremessavam pedras e fogos para dentro do estádio.

Vários torcedores foram detidos e revistados pela Polícia Militar. Os policiais conseguiram estabilizar a situação antes do início do segundo tempo.