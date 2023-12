Unifacisa vence o Brasília e se aproxima da Copa Super 8

De volta a Campina Grande, o basquete Unifacisa recebeu o Brasília na noite desta quarta-feira, na Arena, em partida válida por mais uma rodada do NBB Caixa.

Na reta final do primeiro turno, a Unifacisa está na briga por uma vaga na Copa Super 8, o time paraibano só precisa conquistar duas vitórias nos três próximos jogos para confirmar a presença no torneio que reúne as 8 melhores equipes do primeiro turno da competição.

E o primeiro passo foi dado, o time de Campina Grande dominou mais uma vez, liderando de ponta a ponta e com uma grande atuação defensiva no primeiro tempo, a Unifacisa confirmou a vitória pelo placar de 93 a 69.

Os destaques da partida ficaram por conta de Rafael Rachel, cestinha do jogo com 24 pontos, 5 rebotes, 3 assistências e 28 de eficiência. Matias Solanas, com 15 pontos, 4 rebotes e 1 assistência.

Facundo Corvalan, com 13 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. David Nesbitt com 10 pontos, 6 rebotes e 1 assistência. Guilherme Hubner, com 9 pontos, 7 rebotes e 1 assistência. Vitinho, com 7 pontos, 4 rebotes e 9 assistências. Seguidos por Ferreira, com 6 pontos e 1 rebote.

Com o resultado a Unifacisa alcança a décima vitória no campeonato, a sexta jogando na Arena onde se mantém invicto na temporada.

Para carimbar a classificação para a Copa Super 8, a Unifacisa só precisa de mais uma vitória e vai em busca dela já na próxima sexta-feira, 29, quando recebe o Cerrado, na Arena. A partida terá transmissão ao vivo pela Rede Ita e Youtube.

O Jogo

1º Quarto – Unifacisa 18 x 13 Brasília

A Unifacisa começou o jogo encaixando uma ótima defesa, forçando o arremesso errado do Brasília, com a bola recuperada a equipe aproveitou para abrir o placar com Trevor Gaskins, que mesmo contestado converteu do perímetro para os 3 primeiros pontos do jogo.

A equipe campinense seguiu explorando o arremesso de longa distância, encontrando mais um bom chute com Rafael Rachel.

Com o adversário subindo a marcação para evitar o arremesso de fora, a Unifacisa passou a atacar a cesta, rodando bem a bola a equipe teve um aproveitamento de 83% dentro da área pintada, com destaque para o trabalho de Rachel e Nesbitt que ocuparam bem o garrafão e somaram para 11 pontos e 5 rebotes, dando a primeira vantagem para a Unifacisa.

2º Quarto – Unifacisa 32 x 16 Brasília

O time paraibano pontuou já na primeira posse do período, com Rafael Rachel recebendo na de fora e batendo para dentro do garrafão, superando a marcação e convertendo mais 2 pontos para a Unifacisa.

Na jogada seguinte, Rachel recebeu a bola na zona morta, mas desta vez optou pelo chute de fora e converteu sua segunda bola de 3 no jogo, ampliando a vantagem dos donos da casa.

A defesa paraibana dominou durante boa parte do segundo quarto, permitindo apenas 4 pontos em cinco minutos de tempo corrido, com isso o ataque teve mais tranquilidade para trabalhar, com jogadas que buscavam o jogador mais bem posicionado para fazer o arremesso.

A postura ofensiva da equipe foi muito efetiva, com 50% de aproveitamento na linha de 3 e 66% nos arremessos de quadra, o time da casa conseguiu estender sua vantagem para mais de 20 pontos antes do intervalo.

3º Quarto – Unifacisa 24 x 20 Brasília

A Unifacisa abriu o placar na volta do intervalo com mais uma bola de 3 pontos, desta vez, Corvalan recebeu livre na zona morta, abrindo o placar do segundo tempo.

A defesa paraibana também voltou do vestiário no mesmo ritmo, com uma forte marcação, obrigando o Brasília a brigar pelos espaços na quadra.

Forçando os erros do adversário, a Unifacisa viu a oportunidade de trabalhar as jogadas em transição, com alguns contra-ataques que cruzavam a quadra em poucos segundos, desarmando a defesa adversária.

Com mais espaço para trabalhar, o time de Campina Grande voltou a ter o arremesso do perímetro como opção e a equipe conseguiu ser bastante efetiva, com 50% de aproveitamento, com destaque para a dupla de argentinos Corvalan e Solanas, convertendo 2 vezes cada para 12 pontos, ampliando um pouco mais da vantagem paraibana no placar.

4º Quarto – Unifacisa 19 x 20 Brasília

Com o jogo sob controle, a Unifacisa passou a administrar as posses de bola. O time cadenciou mais o jogo, usando toda a experiência do seu elenco para gastar o relógio e seguir pontuando, trocando cestas com o adversário.

Para o Brasília a opção era arriscar mas nos arremessos do perímetro, em busca de diminuir a diferença, mas o time da capital federal não conseguiu ser tão efetivo e não chegou perto de ameaçar a liderança que a Unifacisa construiu durante todo o jogo, com isso, o time paraibano selou a vitória pelo placar de 93 a 69, mantendo a invencibilidade na Arena.

“Vitória importantíssima e mais um resultado positivo dentro de casa. Acredito que hoje mostramos a força que nossa equipe tem, conseguimos corrigir os erros que tivemos em partidas anteriores, atuando de forma bastante coletiva e o resultado disso se refletiu dentro de quadra. Agora vamos procurar encerrar o ano da mesma forma, trabalhando duro dentro de quadra em busca de mais uma vitória e da classificação para a Copa Super 8”, comentou o pivô da Unifacisa, Rafael Rachel.