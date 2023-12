Unifacisa vence o Botafogo fora de casa

Dando sequência a sua tour de jogos pelo Rio de Janeiro, o basquete Unifacisa foi até o Ginásio Oscar Zelaya para enfrentar o Botafogo, na noite desta quarta-feira, em partida válida por mais uma rodada do NBB Caixa.

Na disputa por uma vaga na Copa Super 8, torneio que reúne as oito melhores equipes do primeiro turno do NBB, a Unifacisa imprimiu um forte ritmo de jogo já nos minutos iniciais da partida.

O time de Campina Grande teve uma atuação dominante, principalmente no segundo período onde venceu com a maior margem, e um excelente aproveitamento nos arremessos de quadra com 6 jogadores pontuando acima de 10 pontos.

A equipe trabalhou muito bem a bola e deu uma aula nas jogadas em transição, explorando os contra-ataques, que foram fatais para a defesa botafoguense. Com a boa atuação, a Unifacisa chegou ao placar centenário pela primeira vez na temporada, fechando a partida em 104 a 87.

Os destaques da partida ficaram por conta de David Nesbitt, cestinha da partida com 19 pontos, 7 rebotes e 21 de eficiência. Rafael Rachel, com um duplo-duplo de 18 pontos, 11 rebotes, 1 assistência e 22 de eficiência. Facundo Corvalan, com 15 pontos, 5 rebotes e 8 assistências.

Gui Hubner, com 15 pontos, 5 rebotes, 2 assistências e 21 de eficiência. André Góes, com 12 pontos, 3 rebotes e 5 assistências. Trevor Gaskins, com 11 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. Seguidos por Vithinho, com 8 pontos, 2 rebotes e 6 assistências, e Matias Solanas com 6 pontos, 1 rebote e 3 assistências.

Com o resultado a Unifacisa sobe para a sexta posição na tabela. A equipe tem pela frente o Flamengo, em seu último jogo no Rio de Janeiro. As equipes se enfrentam no próximo sábado, 23, às 17h, no Maracanãzinho. A partida terá transmissão ao vivo pela Rede Ita e Youtube.

O Jogo

1º Quarto – Unifacisa 28 x 20 Botafogo

A Unifacisa saiu na frente já na primeira posse de bola da partida, com Gui Hubner embaixo da cesta, se livrando da marcação com um belo giro e anotando abrindo o placar da partida.

O time de Campina ampliou com Rafael Rachel convertendo a primeira bola de 3 pontos do jogo. O Botafogo pontuou explorando as jogadas em transição e pegando a defesa paraibana em desvantagem, mas a Unifacisa conseguiu se ajustar rapidamente, defendendo bem a área pintada e forçando os erros do time alvinegro.

A equipe campinense aproveitou as bolas recuperadas para atacar com velocidade, explorando as jogadas embaixo da cesta com os pivôs, com destaque para Gui Hubner, que anotou 7 pontos para um aproveitamento perfeito nos arremessos de 2.

David Nesbitt veio muito bem do banco e manteve o alto nível dentro do garrafão, anotando 7 pontos, incluindo uma bola de 3, para um aproveitamento de 77% nos arremessos de quadra, contribuindo bem para a construção de uma leve vantagem para o time paraibano.

2º Quarto – Unifacisa 24 x 15 Botafogo

Os primeiros pontos do período saíram com quase dois minutos de jogo corrido, das mãos de Rachel que recuperou o rebote do próprio arremesso e acertando um belo arremesso de 3 pontos.

A Unifacisa trouxe para quadra uma defesa ainda melhor que a do primeiro quarto e mesmo oferecendo alguns rebotes ofensivos a equipe conseguiu proteger bem a cesta parando o ataque adversário.

Ofensivamente a Unifacisa manteve a mesma receita do período anterior, usando e abusando das jogadas de pick and roll, com os pivôs trabalhando de forma muito eficiente.

A equipe também contou com um ótimo aproveitamento nos arremessos do perímetro, com 40% de acerto, e com uma boa atuação do armador Vithinho, que entrou muito bem no jogo com um aproveitamento perfeito nos arremessos de quadra e 3 assistências no período.

3º Quarto – Unifacisa 26 x 24 Botafogo

A Unifacisa abriu o placar na volta do vestiário com uma bela jogada, Vitinho e Gui Hubner rodaram bem a bola até ela cair nas mãos de Matias Solanas, bem posicionado na zona morta, convertendo mais 3 pontos para a Unifacisa.

O time de Campina Grande deu uma aula de contra-ataques no período, a equipe trabalhou bem a bola chegando rapidamente na quadra adversária, desmantelando a defesa botafoguense, quando não encontrava um jogador perto da cesta, aparecia alguém livre na linha de 3 pontos para pontuar.

Com isso, a Unifacisa teve uma boa distribuição de pontos entre os seus jogadores, tornando a vida da defesa alvinegra ainda mais difícil, Corvalan anotou 8 pontos e 2 assistências, Matias Solanas teve um aproveitamento perfeito para 6 pontos e 2 assistências, Rachel manteve o alto padrão de jogo nos dois lados da quadra, anotando 6 pontos e 4 rebotes, e Gui Hubner com um aproveitamento de 66% nos arremessos de quadra.

Juntos os jogadores foram os grandes responsáveis por ampliar a vantagem no placar que já era alta.

4º Quarto – Unifacisa 26 x 28 Botafogo

Com mais de 20 pontos de vantagem no placar, a Unifacisa não precisou de muito para fechar a partida. A equipe cadenciou o ritmo de jogo no período, mas seguiu pontuando bem.

Trevor Gaskins teve um bom aproveitamento na linha de 3 pontos, convertendo duas vezes para 6 pontos. David Nesbitt consolidou a sua atuação como melhor jogador da partida, tendo mais um período com aproveitamento perfeito, somando mais 6 pontos para o time paraibano.

O Botafogo tentou ensaiar uma reação, diminuindo um pouco da diferença convertendo algumas bolas de 3, mas não foi o suficiente para ameaçar a liderança da Unifacisa, que usou toda a sua experiência para vencer o jogo.

“Estamos na briga por uma vaga na Copa Super 8, então cada jogo daqui para o fim do primeiro turno são muito importantes para nós. Estamos trabalhando muito em busca do maior número de vitórias para nos assegurar a vaga no torneio e acredito que os frutos desse trabalho puderam ser vistos dentro de quadra hoje. Fizemos um jogo muito coletivo, rodamos bem a bola, escolhemos bem os arremessos e isso se refletiu no aproveitamento dos nossos jogadores” comentou o ala da Unifacisa, David Nesbitt.