Unifacisa vence mais uma partida da NBB

Encerrando uma sequência de 4 jogos fora de casa, o Basquete Unifacisa enfrentou o São Paulo, na noite desta terça-feira (03), no Ginásio do Morumbi e impondo uma excelente defesa sobre o segundo melhor ataque do NBB, venceu o jogo por 89 a 79. Após a conquista da Unifacisa na Liga Ouro 2019, essa foi a primeira vez que as equipes se enfrentaram e mais uma vez o time de Campina Grande bateu a equipe paulistana.

A Unifacisa apresentou um grande trabalho coletivo, com vários atletas pontuando com 2 dígitos. Os destaques da partida ficam para o norte-americano, Nate Barnes, que anotou 28 pontos e 5 assistências. João Vitor também teve um ótimo desempenho com um duplo-duplo, marcando 11 pontos e 10 rebotes.

O basquete Unifacisa agora volta à Campina Grande para finalizar o primeiro turno em casa. O time do Jack enfrenta a equipe do Brasília, já no próximo domingo (08), às 16h, na Arena Unifacisa.

O jogo começou com um ritmo muito forte, ambas as equipes imprimiram um volume ofensivo impressionante. A Unifacisa apresentou um excelente aproveitamento nos lances de quadra, principalmente nos chutes do perímetro, convertendo 5 arremessos de 3. Com muitos erros da equipe do São Paulo, o Basquete Unifacisa soube se impor em quadra e finalizou o primeiro período vencendo por 25 a 9.

A equipe paraibana começou o segundo quarto com algumas faltas, mas não se deixou abater. Com muita garra, a Unifacisa procurou trabalhar a bola, em busca de espaços na defesa adversária, que se mostrou bem montada. As bolas do São Paulo começaram a cair, mas o time de Campina Grande soube administrar e manteve uma diferença de 10 pontos, finalizando o segundo período pelo placar acumulado de 43 a 33.

Em entrevista ao DAZN, o Ala/Pivô do Basquete Unifacisa, Gemerson, avaliou os jogos da Unifacisa fora de casa. ”A gente vem fazendo bons jogos, apesar de termos pecado um pouco na falta de concentração. Para esse jogo, nós viemos focados no que tem que ser feito e acho que isso vem sendo o diferencial”, pontuou.

Terceiro Quarto

Na volta do vestiário o jogo se apresentou mais truncado, ambas as equipes buscaram mais o garrafão com infiltrações, deixando o período com muitas faltas. Apesar disso, o Basquete Unifacisa se mostrou determinado em manter a diferença no placar e teve tranquilidade para converter as bolas, se mantendo a frente no marcador.

Último Quarto

Inspirados, o Basquete Unifacisa veio para o último período determinado a fechar essa excelente partida. A equipe impôs um ótimo jogo defensivo e ainda soube manter o equilíbrio nos lances de quadra. O time do São Paulo ainda tentou, mas não conseguiu impor seu jogo perante a atuação da equipe paraibana.