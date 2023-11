Unifacisa vence Corinthians e mantém a invencibilidade na Arena

O basquete Unifacisa voltou às quadras na tarde deste sábado para receber o Corinthians, na Arena, em mais uma rodada do NBB Caixa.

O time de Campina Grande mostrou porque é favorito quando joga em casa e cresceu nos momentos decisivos da partida, que foi marcada pelo equilíbrio entre as equipes.

O minutos finais foram emocionantes e o jogo decidido na última posse de bola, o Corinthians precisava converter para ganhar, já para a Unifacisa uma boa defesa selaria a vitória e foi isso que o time paraibano fez, encaixou a defesa mais importante da partida e conquistou mais uma vitória dentro de casa pelo placar de 76 a 75, se mantendo invicto quando joga na Arena nesta temporada.

Os destaques da partida ficaram por conta de Facundo Corvalan, cestinha da Unifacisa com 14 pontos, 5 rebotes e 1 assistência. Vithinho, com 11 pontos, 5 rebotes e 9 assistências.

André Góes, com 11 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. Rafael Rachel, com 11 pontos e 7 rebotes. David Nesbitt, com 10 pontos e 1 assistência. Seguidos por Matias Solanas e Guilherme Hubner com 8 pontos cada.

A Unifacisa agora viaja até Belo Horizonte para enfrentar os líderes do campeonato, o Minas, na próxima quinta-feira, 29, às 19h, na Arena UniBH.