Unifacisa vence Cerrado e se classifica para a Copa Super 8

Brigando pela classificação na Copa Super 8, o basquete Unifacisa recebeu a equipe do Cerrado Basquete na noite desta sexta-feira, na Arena, em partida válida pela penúltima rodada do primeiro turno do NBB Caixa.

Para confirmar a classificação a equipe só precisava vencer o Cerrado, mas começou atrás no placar e teve que brigar pela virada. Virada esta que veio já no segundo período do jogo, o time de Campina Grande conseguiu trazer uma forte defesa para quadra, segurando o adversário, somado a um bom aproveitamento nos arremessos de 3 pontos, com quase 40% de acerto.

Com isso, a Unifacisa confirmou a vitória pelo placar de 92 a 80 e também a classificação para a Copa Super 8.

Com o resultado, a Unifacisa termina o ano de 2023 invicta quando joga na Arena, com 7 vitórias seguidas, e se consolida na sexta colocação do NBB.

Os destaques do jogo ficaram por conta de Matias Solanas, cestinha da partida com 21 pontos, 8 rebotes, 3 assistências e 26 de eficiência. André Góes, com 20 pontos, 2 rebotes e 1 assistência. Facundo Corvalan, 19 pontos, 4 rebotes e 7 assistências. Guilherme Hubner, com 10 pontos, 4 rebotes e 1 assistência. Seguidos por Rafael Rachel, com 8 pontos, 10 rebotes e 1 assistência.

A Unifacisa agora volta às quadras no dia 05 de janeiro para encerrar o primeiro turno contra o Franca. A equipe vai receber o time paulista na Arena Unifacisa, às 19h30, com transmissão ao vivo pela Rede Ita e Youtube.