Unifacisa faz jogo duro contra o Minas em partida decidida nos minutos finais

O basquete Unifacisa viajou até Belo Horizonte para encarar o Minas, na noite desta quarta-feira, na Arena UniBH, em partida válida pela sétima rodada do NBB Caixa.

Este foi o décimo sétimo confronto entre as equipes, que se enfrentaram doze vezes pelo NBB, quatro vezes pelo Torneio Integração e uma vez na Copa Super 8, se tornando uma das boas rivalidades da elite do basquete nacional.

Sempre que se enfrentam, as equipes protagonizam jogos emocionantes e desta vez não foi diferente, com um jogo repleto de ótimas jogadas, viradas e decidido nos minutos finais.

O Minas saiu na frente, vencendo o primeiro quarto e abrindo uma certa vantagem. A Unifacisa cresceu na defesa e foi buscar o placar, vencendo os dois quartos seguintes, alcançando a virada no fim do terceiro período.

Com o jogo aberto no período final, a vitória foi para o time que conseguiu ser mais eficiente e desta vez foi o Minas, convertendo bolas decisivas na reta final para assegurar o resultado positivo pelo placar de 85 a 82.

Os destaques da partida ficaram por conta de Facundo Corvalan, cestinha da Unifacisa com 16 pontos, 1 rebote e 4 assistências. Trevor Gaskins, com 15 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. Rafael Rachel, com 14 pontos, 7 rebotes e 2 assistências. Guilherme Hubner, com 13 pontos, 8 rebotes e 2 assistências. Matias Solanas, com 10 pontos, 2 rebotes e 3 assistências. Seguidos por André Góes, com 10 pontos, 2 rebotes e 2 assistências.

A Unifacisa não tem muito tempo para descansar e já embarca para Pato Branco para enfrentar o Pato Basquete, na próxima sexta-feira, 01, às 19h30, no Ginásio do Sesi. A partida terá transmissão ao vivo pela Rede Ita e Youtube.

O jogo

1º Quarto – Unifacisa 15 x 23 Minas

A bola subiu e a Unifacisa abriu com Rafael Rachel da linha de lance livre, após sofrer a falta na briga pelo rebote. A resposta do Minas foi quase que imediata, com o armador Baralle aparecendo livre no perímetro e anotando a primeira de 3 pontos da partida.

A sequência do período foi de alto nível, com os times trabalhando bem a bola e trocando cestas no ataque. Facundo Corvalan puxou o ritmo ofensivo do time paraibano com boas infiltrações, convertendo 75% dos seus arremessos de quadra.

Mas, na reta final do período, o ataque da Unifacisa acabou tendo um queda no aproveitamento, muito por conta dos arremessos bem contestados pelo Minas.

Já os donos da casa foram um pouco mais efetivos, distribuindo bem a bola com a equipe colecionando 8 assistências, 7 jogadores pontuando e 50% de acerto nos arremessos de 3 pontos.

2º Quarto – Unifacisa 22 x 20 Minas

A Unifacisa começou com um ritmo forte no segundo quarto. Já nos primeiros segundos do período, Matias Solanas abriu a pontuação com um arremesso do perímetro.

André Góes e Corvalan, jogando perto da cesta, somaram mais 5 pontos, reduzindo a diferença para apenas uma posse de bola.

A Unifacisa também encaixou boas defesas, contestando bem o arremesso do time mineiro, mas acabou cedendo mais rebotes para o Minas, que aproveitou as novas oportunidades para reconstruir um pouco da diferença.

O time de Campina Grande ainda voltou a buscar o placar na reta final do período, Solanas comandou as ações ofensivas com 50% de aproveitamento nos arremessos do perímetro, 8 pontos e 2 assistências, contribuindo para diminuir a diferença para 2 posses antes do intervalo.

3º Quarto – Unifacisa 20 x 12 Minas

A Unifacisa voltou do vestiário com o uma defesa ainda mais forte e desta vez sendo superior nos rebotes, a equipe aproveitou as bolas recuperadas para atacar em transição com velocidade, explorando os espaços deixados na defesa mineira e anotando uma corrida de 7 pontos, com Gaskins, Solanas e Rachel, para empatar a partida.

O jogo seguiu pegado e bastante equilibrado, o Minas voltou a abrir vantagem com Baralle, mas com o time de Campina Grande se manteve no encalço dos donos da casa, voltando a empatar a partida mais uma vez, até alcançar a virada faltando 37 segundos para o período acabar, com um jogada muito bem trabalhada onde a bola passou pelas mãos de todos os jogadores em quadra, parando nas mãos de Rafael Rachel, livre para anotar 3 pontos e assumir a liderança.

4º Quarto – Unifacisa 25 x 30 Minas

O período final foi emocionante, o Minas abriu o período já convertendo dois arremessos de 3 pontos seguidos, com Vezaro e Copello, retomando a frente no marcador.

A resposta da Unifacisa foi imediata e na mesma moeda, com Trevor Gaskins e Rafael Rachel, ambos da zona morta, para somar mais 6 pontos para o time paraibano.

Daí para frente cada posse de bola foi ainda mais valorizada, com as equipes trocando cestas novamente, mas desta vez com o time da casa tendo que correr atrás do placar.

A Unifacisa conseguiu segurar a liderança até os minutos finais, até que apareceu a estrela do ala da equipe mineira, Felipe Vezaro, que fez um quarto perfeito com 13 pontos, 100% de aproveitamento nos arremessos de quadra e duas bolas de 3 seguidas no final da partida, dando ao Minas a liderança final do jogo.

“Acredito que jogamos muito bem esta noite, o Minas é uma equipe muito forte e com jogadores de qualidade, não à toa são os líderes do campeonato, então fazer um jogo tão acirrado contra eles é um indicativo de que estamos no caminho certo. Claro que gostaríamos de ter saído com a vitória hoje, sabemos que temos pontos a melhorar, cometemos alguns erros bobos e em jogos assim são esses erros que acabam nos custando o resultado que queríamos. A vitória não veio, mas mostramos que temos basquete para disputar contra as equipes do topo da tabela e é isto que vamos buscar demonstrar nos próximos desafios”, comentou o armador da Unifacisa, Facundo Corvalan.