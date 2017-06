OBJETIVO

Unifacisa disputa fase final e busca o bi da Copa Brasil Nordeste de basquete

A Arena Facisa volta a receber neste final de semana jogos da Copa Brasil Nordeste de basquete, competição com a chancela da CBB e que chega a sua fase final com três equipes brigando por duas vagas na Liga Ouro, a segunda divisão do basquete nacional.

Foto: Reprodução / TV Itararé

Logo mais, às 19h15, a Unifacisa encara o ABC de Natal no moderno ginásio poliesportivo do bairro Itararé. Já no sábado, às 17h, o time natalense pega o Fênix da Bahia.

No domingo, às 10h, a Unifacisa enfrenta a equipe baiana para tentar se sagrar bicampeã do Nordeste e seguir o planejamento de chegar à divisão de acesso do basquete brasileiro.