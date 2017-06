BASQUETE

Unifacisa conquista bicampeonato do Nordeste e segue preparação para a Copa Brasil

O time de Basquete da Unifacisa conquistou nesse domingo (11) o bicampeonato da Copa de Basquete do Nordeste.

A Unifacisa enfrentou o Fênix de Salvador-BA e venceu por 109 a 56.

Fotos: Ascom

Apesar de um placar folgado, o jogo não foi contra um time fácil, no Fênix jogam atletas do Vitória da Bahia, com participação na NBB.