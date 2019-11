Uma multidão: Torcida do Flamengo se despede da equipe com festa e confusão

ALEXANDRE ARAÚJO

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – Uma confusão se formou em meio à multidão que acompanhou a chegada do ônibus do Flamengo ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (20), antes do embarque do time rubro-negro para Lima, no Peru, onde enfrentará o River Plate (ARG) no sábado (23), pela final da Copa Libertadores.

Torcedores foram pisoteados no momento em que um portão de segurança cedeu. O primeiro dos dois ônibus que levavam a delegação teve que passar pelo local.

Houve uma grande concentração e movimentação de torcedores, espremidos nas grades, que não suportaram a pressão.

Nesse momento, os torcedores que estavam grudados na grade foram ao chão e acabaram pisoteados por outros rubro-negros que eram empurrados pelo grupo que acompanhava o veículo.

A polícia, então, entrou em ação. Enquanto alguns dos policiais tralhavam para evitar uma invasão da torcida em uma área restrita, outros se preocuparam com os cuidados aos torcedores que estavam no meio da confusão.

Bombas de gás lacrimogêneo foram utilizadas para dispersar a multidão e evitar uma tragédia. Muitos torcedores levaram crianças para o local e tiveram que correr para não serem pisoteados.

A nota oficial do clube informando que os órgãos de segurança não permitiriam o contato direto do público com o ônibus da delegação não foi suficiente para conter a verdadeira multidão de torcedores que tomou conta do local de acesso restrito do aeroporto.