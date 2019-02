Último reforço americano chega para completar elenco do Basquete Unifacisa

Da Redação com Ascom. Publicado em 12 de fevereiro de 2019 às 20:42.

Restando apenas dois dias para a estreia na Liga Ouro 2019, o Basquete Unifacisa comemorou a chegada do último reforço para a temporada. O armador norte-americano Nathaniel Barnes, de 28 anos, teve seu visto de trabalho aprovado e se apresentou ao treinador Eduardo Schafer na última segunda-feira (11). Agora, o Basquete Unifacisa conta com seu elenco completo, com 16 jogadores inscritos na disputa da competição.

Barnes é figura conhecida da torcida de Campina Grande. Isso porque, em 2018, o armador defendia o Macaé, equipe que eliminou o Basquete Unifacisa na Liga Ouro nas quartas de final. “Quando estive aqui, pude ver que a torcida é completamente apaixonada pela equipe. Estou empolgado em tê-los apoiando desta vez”, disse o americano.

Com passagens em equipes da Romênia, Nicarágua, El Salvador e Mongólia, Barnes se considera um jogador versátil dentro de quadra. “Busco sempre encontrar os companheiros no melhor momento e posso contribuir com o que a equipe precisar”, afirmou.

O armador destacou a confiança em uma boa campanha e elogiou a dedicação dos companheiros de equipe. “Os jogadores são ótimos, todos estão chegando cedo e saindo tarde. A vontade de vencer é unânime e nós queremos muito conseguir o acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB) para levar sorrisos à torcida”, completou Barnes.

Já o treinador Eduardo Schafer comemora a chegada do americano. “É um jogador de muita qualidade, vai agregar tanto ofensivamente como defensivamente. É inteligente e possui um arremesso excelente. Apesar da baixa estatura, é um jogador que marca bastante e é muito rápido”, pontuou.

A estreia do Basquete Unifacisa na Liga Ouro 2019 acontece nesta quinta-feira, contra o Rio Claro, às 19h30 na Arena Unifacisa.

Confira o elenco completo para a Liga Ouro 2019:

Mutakabbir

Robinho

Monroe

Chandler

Manuel

Rodrigo Piru

Franco

Luizinho

Samuel

Valquécio

Paulo Nery

Pezão

Alexandrino

Audrei Parisoto

Átila (capitão)

Barnes

Equipe Técnica

Eduardo Schafer – técnico

Kevin Allen Smith Junior (K.J.) – assistente técnico

Herbert Schafer Neto – assistente técnico

João Paulo – fisioterapeuta

Igor de Azevêdo Rodrigues da Costa Ramos – fisioterapeuta

Washington Reis – preparador físico

Caio Victor – nutricionista

Shimena Crisanto – psicóloga

Francisco de Assis – massagista