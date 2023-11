TV Globo compra com exclusividade torneio entre seleções; veja detalhes

A Globo encaminhou nesta semana a transmissão da Copa América 2024, que será realizada entre os meses de junho e julho do ano que vem, nos Estados Unidos.

Falta apenas a assinatura e alguns detalhes pequenos do contrato com a Brax, agência que comprou os direitos e revendeu ao mercado brasileiro.

A expectativa da Globo e da Brax é um anúncio oficial para os próximos dias. Além da Globo, o SBT chegou a fazer uma proposta, mas a agência optou por um negócio com a emissora carioca, que ofereceu um projeto melhor.

A Globo acertou um acordo exclusivo para todas as mídias. Na TV aberta, serão exibidos os jogos da Seleção Brasileira. Existe a possibilidade da final, mesmo se o Brasil chegar nela, ser mostrada.

Na TV por assinatura, todas as partidas serão exibidas pelo SporTV, canal esportivo da emissora. Além disso, os jogos terão sinal no Globoplay, o streaming da empresa.

A Copa América de 2024 será a 48ª edição do principal torneio de seleções de futebol do continente, organizado pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol).

O torneio será realizado de 20 de junho a 14 de julho de 2024, coincidindo com a Eurocopa, que também terá exibição de metade de seus jogos na Globo.

O vencedor disputará a Finalíssima de 2025 contra o campeão do continente europeu. Ao todo, serão 16 seleções disputando o título, divididas em quatro grupos.

Junto com as 10 seleções do continente sul-americano, vão participar outras seis da Concacaf, a confederação da América do Norte. México e Jamaica já se classificaram.

Procurada pela reportagem, Globo e Brax optaram por não se pronunciar.

*GABRIEL VAQUER/ FOLHAPRESS