COMPETIÇÃO

Tudo pronto para a 13ª edição da Corrida dos Namorados em Campina

foto: Codecom/CG

A 13ª edição da Corrida dos Namorados, evento promovido pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Sejel), está com inscrições abertas até o dia da 11 de junho. A competição acontecerá neste domingo, véspera do Dia dos Namorados, a partir das 8h, no Parque da Liberdade, situado no bairro do mesmo nome, em Campina Grande.

O objetivo do evento é estimular a prática de atividades físicas, favorecendo a interação esportiva, social e cultural entre os casais competidores para comemorarem o Dia dos Namorados com um ato de promoção à saúde.

A prova consiste em cumprir um percurso de 800m na pista do parque da Liberdade, quando cada casal deve percorrer amarrados por um elástico, mostrando que a união de seu relacionamento é forte e vencedora. Toda a corrida será supervisionada por uma coordenação técnica e pela coordenação de arbitragem escolhida para o evento.

Os casais inscritos concorrerão em cinco categorias, divididas por idade: 15 a 20 anos; 19 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos, 50 anos acima, homoafetivo geral e cadeirante. Todos os casais que cumprirem o percurso receberão uma medalha de participação e os 1º, 2º e 3º casais campeões de cada categoria receberão além da medalha, um troféu.

Para participar da Corrida dos Namorados, os casais devem comparecer, ao Parque da Criança até o dia 10 de junho para realizarem a inscrição ao preço de R$ 20,00. Lembrando que as inscrições serão encerradas ao atingir o número de 100 casais competidores.

O professor Bruno Mendes, coordenador dos programas esportivos da Sejel, afirmou que o evento é festivo, onde se alia esporte, amor, romantismo, qualidade de vida e promoção à saúde.

O secretário de Esportes de Campina Grande, Teles Albuquerque, disse que na Corrida dos Namorados os casais correm juntinhos, presos por um elástico. Ele destacou que é um dia de felicidade para os casais, por isso nós temos a preocupação de distribuir brindes, kits de beleza, medalhas, troféus, comentou, Teles.