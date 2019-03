Treze visita CSP para tentar reabilitação no “duelo dos desesperados”

Há mais de um mês sem vencer e sequer marcar gol no Campeonato Paraibano, o Treze enfrenta o CSP logo mais, às 16h, no estádio Almeidão, em João Pessoa, no considerado “duelo dos desesperados” da oitava rodada.

As duas equipes têm campanhas idênticas até então, com duas vitórias e cinco derrotas em sete jogos, e ocupam as penúltimas colocações dos grupos A e B do estadual, lutando contra o rebaixamento.

A situação alvinegra é menos desconfortável, já que tem um ponto de vantagem para o lanterna Serrano.

Mas, para se livrar da degola dependendo apenas de suas forças, o time treinado interinamente por Kleber Romero tem que fazer o que não consegue desde o dia 28 de janeiro, quando venceu justamente o CSP por 3 a 0, no estádio Presidente Vargas, em partida válida pela terceira rodada.

De lá para cá o Alvinegro sequer marcou gol nas quatro rodadas que disputou, ante Perilima, Campinense, Esporte de Patos e Atlético de Cajazeiras.

Para motivar o elenco do Galo, além da promoção de Kleber, que assumiu o grupo após a demissão de Marcinho Guerreiro, a diretoria trezeana apostou na contratação de outro ex-jogador da casa, o ex-volante Adelmo. Ele assumiu o cargo de auxiliar técnico antes do Carnaval e ajudou a preparar a equipe para o duelo decisivo deste domingo (10), em João Pessoa.

Com quatro desfalques para encarar o CSP, já que o zagueiro Brumati, o volante Coppetti e o atacante Marcão, todos suspensos, e o lesionado defensor Victor Souza não jogam, Kleber Romero e Adelmo apostam na força do grupo para fazer o Treze superar o momento ruim.

CSP

Os donos da casa também têm desfalques. O lateral esquerdo Kaio, com uma entorse no tornozelo, e o atacante Léo Alves, diagnosticado com estiramento no músculo posterior da coxa direita, não estão relacionados pelo técnico Josivaldo Alves.

Porém o Tigre praiano chega motivado para encarar o Galo. O CSP vem de vitórias contra Nacional de Patos, em casa, e Serrano, fora, ocasiões em que anotou sete gols e sofreu dois.

Josivaldo aposta na motivação do grupo e a manutenção da escalação que goleou o Lobo da Serra na sétima rodada.

Arbitragem

O “duelo dos desesperados” da rodada vai marcar a estreia de um árbitro FIFA nos quadros da FPF. O paranaense Wagner Reway trocou a federação de Mato Grosso pela da Paraíba e vai mediar CSP x Treze. Seus auxiliares serão Kildenn Tadeu e Oberto Santos.

Prováveis escalações

CSP: Wallace, Igor, Inha, Gilmar Pitimbu e Luiz Gustavo; Fernando Ceará, Léo Silva, Henrique e Athur Diego; Di e Lúcio Curió. Técnico: Josivaldo Alves.

Treze: Mauro Iguatu, Fernando Júnior, Léo Fioravanti, Ramos e Tales; Elielton, Misso e Diogo Peixoto; Vanger, Júlio Barboza e Torres. Técnico: Kleber Romero (interino).