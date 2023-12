Treze vence seu primeiro teste da pré-temporada

Em seu primeiro teste da pré-temporada, o Treze venceu a Focus Academy por 2 a 0 na manhgã deste domingo, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

Os gols do time alvinegro foram marcados por Roberto, de pênalri, e Vitão, sendo um em cada tempo.

No jogo-treino o torcedor trezeano teve a oportunidade de acompanhar o time, que tem alguns remanescentes e muitos novatos.

Além do Focus Academy, o Alvinegro agora se prepara para um teste mais forte, quando irá enfrentar o Santa Cruz-PE, no dia 30, em Campina Grande. No dia 7 de janeiro, o time encara o Maguary-PE, também em Campina Grande.

O Treze tem calendário cheio em 2024, com Copa do Brasil, Campeonato Paraibano, Copa do Nordeste e Série D.