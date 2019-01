No PV, Treze bate CSP e reassume vice-liderança do Grupo A

O Treze não teve trabalho para se reabilitar no Campeonato Paraibano 2019 e vencer o CSP por 3 a 0 na noite desta segunda-feira (28), no estádio Presidente Vargas, no encerramento da terceira rodada.

O gols alvinegros foram anotados por Coppetti, Torres e Diogo Peixoto, os dois últimos no segundo tempo.

A vitória reconduziu o Alvinegro para a vice-liderança do Grupo A do estadual, com seis pontos.

Ficha técnica

Treze 3 x 0 CSP

Data: 28/01/2019 – 20h30

Local: Estádio Presidente Vargas / Campina Grande

Competição: Campeonato Paraibano 2019 / 4ª rodada

Arbitragem: Michael Vinícius (SE); Gledson Francisco (PB) e Oberto Santos (PB).

Cartões amarelos: Jean Natal, Juninho (T); Igor (CSP)

Gol: Coppetti (aos 46′ do 1ºT), Torres (aos 13′ do 2ºT) e Diogo Peixoto (aos 43′ do 2ºT) para o Treze.

Treze: Mauro Iguatu, Saldanha, Léo Fioravanti, Brumati e Patric Calmon (Vitor Sousa); Coppetti, Juninho, Jean Natal e Diogo Peixoto; Torres e Teco (Marcão). Técnico: Maurílio Silva.

CSP: Wallace, Igor, Inha, Senegal e Léo Cabeludo (Arthur Diego); Geo (Luis Gustavo), Léo Silva, Henrique e Hudson; Leandro e Di (Fábio). Técnico: Tazinho.