Treze recebe Atlético de Cajazeiras para tentar espantar má fase

Há quase um mês sem marcar gols e vindo de três derrotas consecutivas, o Treze entra em campo logo mais, às 16h, no estádio Amigão, para tentar aliviar a pressão no Campeonato Paraibano contra o Atlético de Cajazeiras.

A partida tem validade pela sétima rodada do estadual.

O cenário para o Galo até ficou menos ruim ontem, quando o Serrano foi atropelado pelo CSP e permaneceu na lanterna do Grupo A, com cinco pontos. O Alvinegro soma seis. E mesmo que não consiga a reabilitação hoje, ante o Trovão Azul, o time de São José vai continuar fora da zona de rebaixamento.

Mas, obviamente, o técnico Marcinho Guerreiro quer a vitória, que será sua primeira no comando galista. O treinador estreou com derrota para o Campinense no Clássico dos Maiorais do último dia 10 e perdeu para o Esporte, em Patos, no domingo passado.

Para tanto, o comandante alvinegro vai mudar a equipe. Além de contar com a volta do zagueiro Léo Fioravanti, livre de suspensão, Marcinho deve trocar Torres por Marcão no ataque, setor que deverá ter também o recém contratado Vanger e Saldanha.

A diretoria trezeana está fazendo promoção no preço dos ingressos e quer contar com a presença da torcida no Amigão. Neste domingo, o trezeano vai pagar R$ 5 na geral, R$ 10 na principal e R$ 40 nas cadeiras.

Atlético de Cajazeiras

O Atlético de Cajazeiras, do técnico Ederson Araújo, não possui desfalque para a peleja.

O Trovão Azul vai para o duelo no Estádio Amigão com força máxima. No elenco, a equipe sertaneja conta com um dos artilheiros do estadual, o atacante Bruno, que já marcou três gols na competição.

Arbitragem

Jackson Ribeiro, de Sergipe, apita Treze x Atlético de Cajazeiras, com Luiz Filipe e Michelson Nóbrega, ambos da Paraíba, nas assistências. José Ferreira (PB) é o quarto árbitro.

Prováveis escalações

Treze: Mauro Iguatu, Matheus Rubens, Brumati, Léo Fioravanti e Thalles; Coppetti, Elielton e Diogo Peixoto; Saldanha, Vanger e Marcão. Técnico: Marcinho Guerreiro.

Atlético de Cajazeiras: João Manoel, Felipe, Renan, Egon e Jackinha; Ferreira, Romerito, Mendes e Marcinho; Samuel e Bruno. Técnico: Ederson Araújo.