Treze pode ter novidades para duelo contra Central-PE pela Série D

Ainda sem vencer na Série D do Brasileiro, o Treze pode ter novidades para a partida contra o Central de Caruaru domingo, às 16h, no Estádio Amigão, pela terceira rodada do Grupo 3.

No treino desta quinta-feira, o treinador Tuca Guimarães pode contar com o zagueiro Vinícius Gouvêa e o lateral Andrey Gentil, novos contratados do clube para a competição nacional.

Na atividade, o comandante alvinegro realizou mais um treino técnico, fortalecendo o passe e a finalização de jogadas. Nesta sexta-feira, será realizado o coletivo de apronto no Amigão, quando Tuca vai definir o time principal.

O Galo, vem de uma derrota contra o ABC-RN em casa e um empate diante do Atlético do Ceará na Série D. Atualmente na lanterna com um ponto, o time vai tentar vencer o Central para subir na tabela de classificação.

