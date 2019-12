Treze perde zagueiro, diretoria contrata substituto e anuncia ex-algoz

A semana começou agitada no Departamento de Futebol do Treze.

É que o clube perdeu um dos reforços mais importantes dentre os anunciados até então. No entanto, a diretoria agiu rápido, anunciou um substituto e ainda preparou uma surpresa para a torcida nesta quarta-feira (11).

A baixa ficou do zagueiro Willian Goiano, que faria sua segunda passagem pelo estádio Presidente Vargas após ser campeão paraibano em 2019 pelo Botafogo-PB.

Anunciado como reforço alvinegro ainda em setembro, o defensor acabou trocando o Galo pelo do Crac-GO, clube que divulgou sua aquisição na terça-feira (10).

Goiano sequer chegou a se apresentar para iniciar a pré-temporada no PV.

A situação é semelhante com a do goleiro Mauro Iguatu, que teve o acerto confirmado pela direção e acabou não ficando no alvinegro.

Para repor uma perda considerável, a diretoria galista agiu rápido e buscou um atleta experiente para a posição.

Trata-se de Dão, zagueiro de 35 anos. Ele chega para se juntar como opção na defesa, que já tem Breno Calixto, Nilson Júnior e Eduardo Elias.

Além deles, o clube conta com Ítalo, que pode ter que operar o joelho e perder o início da próxima temporada.

O novo reforço do Treze já atuou em equipes como Campinense, Icasa-CE, Vitória-BA, América-RN, Chapecoense, Luverdense-MT, Paysandu-PA, Guarani-SP, Sport-PE, entre outras, além do Barra-SC, seu último clube.

A surpresa

Em postagem enigmática em uma rede social no final da noite da terça (10), o presidente Walter Júnior, do Treze, já dava o tom do que estaria por vir no dia seguinte.

Eis que na tarde desta quarta-feira (11) a surpresa apareceu. Aos 38 anos, o centroavante Frontini é o novo reforço do Galo da Borborema.

O argentino naturalizado brasileiro já se apresentou e deve iniciar em breve os treinamentos com o plantel comandado por Celso Teixeira.

Algoz do Galo em 2013, quando vestia a camisa do Vila Nova no mata-mata que levou os goianos à Série B, o experiente atacante vai para a sua segunda passagem no futebol paraibano.

Em 2014, o jogador foi campeão paraibano com a camisa do Botafogo-PB. Ele ainda acumula passagens por Santos, Ponte Preta, Vila Nova, Confiança, dentre outros clubes.