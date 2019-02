Esporte de Patos se reabilita e afunda Treze no Grupo A

O Treze continua com a sua ‘via crucis’ no Campeonato Paraibano. Jogando no Estádio José Cavalcanti, em Patos, o time alvinegro sofreu mais uma derrota, agora para o Esporte por 1 a 0.

Moisés marcou o único gol da partida, que deixou o Patinho mais aliviado na competição. Isso porque, o time patoense agora é terceiro colocado com 6 pontos, no Grupo B. Já o Galo é penúltimo colocado no Grupo A, com 6 pontos e corre sério risco de rebaixamento.

No domingo, o Galo encara o Atlético de Cajazeiras, em casa, enquanto que o Esporte pega o motivado Botafogo, no Almeidão.

Ficha Técnica

Esporte: Evandrizio, Jeferson, Eduardo Sousa (Augusto), Moisés (Marinho) e Nino Potyguar; Marcílio, Ieures, Caaporã e Carioca; Júnior Mineiro e Jó Boy. Técnico – Marcos Nascimento

Treze: Mauro Iguatú, Matheus, Brumati, Ramos e Tales; Coppetti (Vanger ), Juninho (Teco) , Elielton e Diogo Peixoto; Saldanha e Torres (Marcão). Técnico – Marcinho Guerreiro

Cartão amarelo – Mrcílio, Ieures, Carioca, Evandrízio (E), Vanger, Ramos, Elielton (T)

Gols – Moisés, aos 5min do 1º T