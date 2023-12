Treze perde meia por oito meses após sofrer lesão no joelho

O Treze terá um desfalque importante para a temporada de 2024. O meia Alex Sandre sofreu uma ruptura parcial de alto grau no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) durante o treino do último dia 11.

O jogador passou por uma intervenção cirúrgica de reconstrução na terça-feira (26), e o prazo de recuperação previsto é de oito meses.

De acordo com a estimativa de recuperação divulgada pelo departamento médico do Galo da Borborema, é possível que Alex Sandre não atue com as cores trezeanas em nenhuma partida da próxima temporada.

O Alvinegro, por sinal, terá uma temporada recheada, com o Campeonato Paraibano, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e a Série D do Brasileirão pela frente.

A lesão de Alex Sandre é conhecida por demandar um processo de reabilitação cuidadoso e geralmente prolongado. Agora, o também meia Léo Cereja surge como provável substituto inicial para a posição. Ainda assim, é possível de que o clube se lance ao mercado para a contratação de um novo atleta.

* Com gepb