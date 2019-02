Treze perde a quarta seguida e agora vive situação dramática no Paraibano

Os resultados do sábado até que ajudaram o Treze. Mas em campo, o time continua sem corresponder. Neste domingo, o Galo sofreu a sua quarta derrota seguida no Campeonato Paraibano, agora por 2 a 0 para o Atlético de Cajazeiras. E em pleno Amigão.

O duelo foi marcado por confusão entre os jogadores dos dois times e três expulsões, sendo duas no Alvinegro de Campina Grande e uma no Alviazulino sertanejo.

Bruno e Jackinha marcaram para o Trovão Azul, que segue na vice-liderança do Grupo B com 13 pontos ganhos.

Já o Treze, com mais esse revés, fica em situação desesperadora, pois estacionou nos 6 pontos, apenas um à frente do lanterna Serrano-PB e agora sete a menos que o Sousa, que é o segundo colocado e fecha a zona de classificação para a próxima fase.

O time alvinegro só volta a jogar no dia 9 de março, quando enfrenta o CSP, no Estádio Almeidão. Para esse confronto, o técnico Marcinho Guerreiro perdeu três titulares: Marcão e Brumati, expulsos, e Copetti com três cartões amarelos.

De bem com a vida, o Atlético agora vai encarar o Botafogo-PB, dia 10, no Perpetão.

Ficha técnica

Treze x Atlético de Cajazeiras

Data: 24/02/2019 – 16h

Local: Estádio Amigão / Campina Grande

Competição: Campeonato Paraibano 2019 / 7ª rodada

Arbitragem: Jackson Ribeiro (Sergipe); Luiz Felipe e Michelson Nóbrega (ambos da Paraíba)

Cartões amarelos: João Manoel (A), Coppetti, Léo Fioravanti (T)

Cartões vermelhos: Marcão e Brumati (T); Romerito (A)

Gols: Bruno (aos 3’ do 2ºT) para o Atlético de Cajazeiras, Jackinha (aos 50’ do 2ºT) para o Atlético.

Treze: Mauro Iguatu, Matheus Rubens, Brumati, Léo Fioravanti e Tales; Elielton (Júlio Barboza), Coppetti e Diogo Peixoto (Ewerton); Saldanha (Torres), Vanger e Marcão. Técnico: Marcinho Guerreiro.

Atlético de Cajazeiras: João Manoel (Alexandre), Felipe, Renan, Egon e Jackinha; Ferreira, Romerito, Mendes e Marcinho (Michel); Jhonathas ( Davi Gabriel) e Bruno. Técnico: Ederson Araújo.