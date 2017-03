INVERSÃO

Treze inicia venda de ingressos e Maiorais 400 volta a ter tradição quebrada

Em um jogo histórico, já que o Clássico dos Maiorais do próximo domingo (19) será o de número 400, um dos maiores dérbis do futebol brasileiro vai voltar a ter sua tradição quebrada.

É que a diretoria do Treze iniciou nesta sexta-feira (17) a venda antecipada dos ingressos e, conforme a assessoria de imprensa alvinegra, está definido que haverá a inversão do posicionamento das torcidas na arquibancada principal.

Isso porque, como mandante, o Galo vai optar por ocupar o vestiário número número 1 do estádio Amigão, onde, tradicionalmente, o Campinense fica alocado em seus jogos.

A escolha vai se refletir na arquibancada: o torcedor alvinegro ficará posicionado à direita das cabines de imprensa, embaixo da marquise, e os aficcionados rubro-negros vão ficar do lado oposto.

Os valores são os de sempre: R$ 20 na geral, R$ 40 na principal e R$ 60 nas cadeiras.

O torcedor pode comprar de forma antecipada no estádio Presidente Vargas ou na loja oficial do Treze, no Calçadão, em horário comercial.

Os bilhetes também podem ser comprados na internet, no site www.ingressodevantagens.com.br