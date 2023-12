Treze inicia treinos técnicos e táticos no PV e ainda mira reforços

O Treze iniciou de fato a sua temporada 2024 nesta sexta-feira, quando no Estádio Presidente Vargas deu o pontapé inicial na sua pré-temporada.

Sob a batuta do técnico William De Mattia e de sua comissão técnica, o Galo da Borborema trabalhou em dois turnos buscando iniciar o ajuste fino necessário para as disputas das competições que terá pela frente no próximo ano.

O Treze terá mais de 40 dias de trabalhos intensos no Estádio Presidente Vargas de olho na preparação para a temporada 2024, quando o clube disputará, além do Campeonato Paraibano, a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Série D do Brasileirão.

Já é certo que neste meio tempo, de acordo com o técnico William De Mattia, o Galo da Borborema terá pelo menos três compromissos, sendo dois amistosos e um jogo-treino. Os adversários destas partidas, no entanto, ainda não foram definidos.

De acordo com a assessoria de imprensa alvinegra, todos os 26 atletas anunciados pelo Treze até o momento já trabalham no PV.

Porém, segundo o presidente do clube, Artur Bolinha, o elenco galista para 2024 ainda não está fechado. Isso porque a expectativa é que nos próximos dias mais três jogadores, sendo um meia e dois atacantes, sejam anunciados à torcida.

Confira o elenco do Galo para 2024

Goleiros: Igor Rayan, Andrade e Nayan

Laterais-direitos: Guilherme Lucena e Bruno Ferreira;

Laterais-esquerdos: Saimon, Rubens Carvalho e Higor;

Zagueiros: Paulo Júnior, Rafael Castro, Luiz Fernando, Jan Pieter e Pedrão;

Volantes: Roberto, Pedro Júnior, Gabriel e Juninho;

Meias: Edmundo, Rickelme, Léo Cereja e Matheus Chaves;

Atacantes: Vitão, Lucas Mineiro, Adailson, Will Viana e Jonatha;

Técnico: William De Mattia.

* Com gepb