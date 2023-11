Treze inicia trabalhos para a temporada de 2024

O elenco do Treze iniciou, nesta quarta-feira, os trabalhos da pré-temporada visando 2024. Os atletas começaram a ser submetidos a avaliações médicas, nutricionais e fisioterapêuticas detalhadas.

Nesta quinta-feira, os atletas concluem todas as avaliações no Estádio Presidente Vargas para que na sexta-feira (1) comecem os preparos para essa nova temporada.

Na temporada 2024, o time do técnico William De Mattia estreia contra o Serra Branca, no Amigão, pelo Campeonato Paraibano, no dia 17 de janeiro.

Além dessa competição, o alvinegro ainda disputará, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Brasileiro da Série D.

Elenco do Galo da Borborema

Goleiros: Igor Rayan, Andrade e Nayan

Laterais-direitos: Guilherme Lucena e Bruno Ferreira;

Laterais-esquerdo: Saimon, Rubens Carvalho e Higor;

Zagueiros: Paulo Júnior, Rafael Castro, Luiz Fernando, Jan Pieter e Pedrão;

Volantes: Roberto, Pedro Júnior, Gabriel e Juninho;

Meias: Edmundo, Rickelme, Léo Cereja e Matheus Chaves;

Atacantes: Vitão, Lucas Mineiro, Adailson, Will Viana e Jonatha;

Técnico: William De Mattia

* Pb esportes