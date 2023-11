Treze inicia montagem do elenco com retorno de goleiro

O Treze deu início nesta segunda-feira a montagem do elenco para temporada 2024. O primeiro anunciado foi o goleiro Igor Rayan, que foi campeão paraibano pelo Galo este ano e recentemente sagrou–se campeão da Série D, pelo Ferroviário.

Igor Rayan chegou ao Galo como segundo goleiro, mas ganhou espaço após a lesão do até então titular, Gabriel Barbosa.

Fazendo grandes atuações, principalmente no Clássico Tradição, contra o Botafogo-PB, Rayan se firmou na titularidade. Pelo Galo foram 11 jogos disputados em 2023, no estadual.

Além de Igor Rayan, estarão no elenco do Galo em 2024 os volantes Edmundo e Roberto; o meia Léo Cereja; e o lateral-direito Guilherme Lucena.

O zagueiro Paulo Júnior é o primeiro atleta da base a integrar o profissional em 2024.

Paulo ocupou a posição de forma titular no Sub-20 deste ano e se destacou. Além do Treze, o zagueiro iniciou sua carreira na base do Ceará-CE e também passou pela base do Náutico-PE.

Em 2024 o Alvinegro disputa a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Paraibano e Série D.

Com informações do Gepb