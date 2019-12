Treze finalmente apresenta camisa 10, e diretoria anuncia pacote de dispensas

A semana do Natal começou movimentada no estádio Presidente Vargas, com chegadas e saídas no elenco do Treze Futebol Clube.

Nesta segunda-feira (23), um dia depois de perder amistoso, em casa, para o Sport Lagoa Seca, o time do técnico Celso Teixeira já sofreu sua primeira reformulação da pré-temporada para 2020, quando o Galo vai disputar o Campeonato Paraibano e a Série C do Brasileiro.

Se por um lado, o meia Moisés, de 33 anos, finalmente se apresentou, em outra porta cinco jogadores saíram.

São os casos do zagueiro Dão, contratado no último dia 11, mas que parece não ter convencido, dos volantes Robert e Anderson, além dos atacantes Léo Bahia e João Neto.

Em relação a Moisés, considerado a principal contratação alvinegra para 2020, o jogador já está integrado ao plantel, trabalhando normalmente.

O próximo compromisso de pré-temporada do Treze só acontece no ano que vem. No dia 8 de janeiro, no PV, a equipe recebe o Náutico, no primeiro de dois amistosos entre as os clubes. A volta está agendada para o dia 12, no Recife.