Treze fica no empate com Santa Cruz-PE no último teste do ano

Em seu útimo amistoso do ano, o Treze não passou de um empate por 1 a 1 com Santa Cruz-PE, na tarde deste sábado, no Estádio Ernestão, na cidade de Queimadas.

O time pernambucano saiu na frente com gol de Gabriel Cardoso, aos 15min do primeiro tempo. O Galo empatou com Vitão , aos 36min do segundo.

Durante o teste visando a temporada 2024, o técnico do Treze, Da Mattiam, utilizou praticamente todos os atletas do elenco.

O próximo compromisso do Alvinegro, será contra a equipe do Afogados-PE no dia 7, no Estádio Enerstão, na cidade de Queimadas-PB.