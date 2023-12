Treze faz seu primeiro teste para temporada 2024 no Amigão

O Treze fará na manhã deste domingo (17) seu primeiro teste de olho na temporada de 2024. O adversário é o Focus Academy, com bola rolando em um horário bem atípico, às 10h, no Estádio Amigão.

No jogo-treino o torcedor poderá acompanhar os primeiros passos do seu time, que tem alguns remanescentes e muitos novatos.

O Galo teve duas semanas de treino até então, onde o técnico William De Mattia buscou dar o entrosamento necessário ao seu elenco, que conta com seis remanescentes do time campeão paraibano de 2023 (Igor Rayan, Edmundo, Roberto, Xandy, Lucas Mineiro e Vitão), e muitas caras novas.

Este será o primeiro de uma série de três testes na pré-temporada do Galo. Além do Focus Academy, o Alvinegro enfrenta o Santa Cruz-PE, no dia 30, em Campina Grande; e o Maguary-PE, dia 07 de janeiro, também em Campina Grande.

O Treze tem calendário cheio em 2024, com Copa do Brasil, Campeonato Paraibano, Copa do Nordeste e Série D.

* Com gepb