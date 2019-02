Treze encara Perilima no reencontro com Marcelinho Paraíba

O Treze enfrenta a Perilima logo mais, às 16, no estádio Governador Ernâni Sátyro, em Campina Grande, para fechar a quarta rodada do Campeonato Paraibano de 2019.

A partida acontece o Amigão porque o mando de campo é da Águia, que colocou ingressos a R$ 20 (geral), R$ 30 (principal) e R$ 50 (cadeiras).

No reencontro com Marcelinho Paraíba, ídolo recente da história alvinegra, o time de Maurílio Silva deve iniciar a partida com a mesma formação que bateu o CSP na última segunda-feira.

Já a Peri, comandada pelo mexicano Ricardo Campos, e que tem o filho de Pedrinho Cangula como principal jogador, vai em busca da primeira vitória nesse retorno à elite estadual.

O Galo ocupa a segunda colocação do Grupo A, com seis pontos. A Águia está no terceiro posto do Grupo B, com apenas um ponto.

Arbitragem

O sergipano Diego da Silva (SE) apita Perilima x Treze, com assistências de Wladimir Cunha (PB) e Flávia Renally (PB). Thiago Ramos (PB) vai ser o quarto árbitro.

Prováveis escalações

Perilima: Pantera, Fabiano Bochecha, Thiago Bob, Matheus Camargo e Lucas Piauí; Nonato, Michel, Renatinho e Marcelinho Paraíba; Cezinha e Manú. Técnico: Ricardo Campos.

Treze: Mauro Iguatu, Saldanha, Léo Fioravanti, Brumati e Patric Calmon; Coppetti, Juninho, Jean Natal e Diogo Peixoto; Torres e Bravo (Teco). Técnico: Maurílio Silva.