Treze encara o Santa Cruz-PE em mais um teste para 2024

Treze e Santa Cruz-pe medem forças na tarde deste sábado, no último jogo do ano para ambas as equipes.

O amistoso preparatório acontece às 15h30, no Estádio Ernestão, na cidade de Queimadas, que fica a 15km de Campina Grande.

O jogo não acontecerá em Campina porque o Estádio Amigão está passando por uma reforma em seu gramado, estando temporariamente impossibilitado de receber atividades.

Para o Galo, que tem temporada cheia em 2024, com quatro competições, será o segundo teste da pré-temporada. No último dia 17 de dezembro o Alvinegro venceu o Focus Academy por 2 a 0.

Já a Cobra-Coral tem apenas o Campeonato Pernambucano para disputar em 2024, ficando de fora da Série D, precisando fazer um bom estadual para voltar a participar do Brasileiro em 2025.

