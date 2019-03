Treze empata com o CSP e segue luta para se livrar do rebaixamento

O Treze completou neste domingo a sua quinta partida seguida sem vencer. Desta vez, o time, que vinha de quatro derrotas, ficou no empate sem gols com o CSP no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

Na partida, que marcou a estreia de Kleber Romero como técnico do Treze, o time até que tentou os três pontos para melhorar sua pontuação. Mas, como o Serrano foi goleado pelo Campinense, o empate acabou sendo um bom negócio para os trezeanos.

Com o resultado, o Alvinegro chega aos 7 pontos, dois a mais que o Serrano, o lanterna do Grupo A. No domingo, o Treze enfrenta a Perilima, no Amigão. O CSP encara o Sousa, no Marizão no mesmo dia.

Ficha técnica

CSP x Treze

Data: 10/03/2019 – 16h

Local: Estádio Almeidão / João Pessoa

Competição: Campeonato Paraibano 2019 (8ª rodada)

Arbitragem: Wagner Reway; Kildenn Tadeu e Oberto Santos.

Cartões amarelos: Luis Gustavo, Inha, Geo (CSP), Jean Natal (T)

Cartões vermelhos: Saldanha (T), Lima (CSP)

CSP: Wallace, Igor, Inha (Lima), Gilmar Pitimbu e Ceará; Luis Gustavo (Leandro), Leo Silva, Henrique e Arthur Diego (Geo); Di e Lúcio Curió. Técnico: Josivaldo Alves

Treze: Mauro Iguatu, Juninho, Léo Fioravanti, Ramos e Tales; Elielton, Misso, Diogo Peixoto (Jean Natal) e Saldanha; Vanger (Ewerton) e Júlio Barboza (Teco). Técnico: Kleber Romero