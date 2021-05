Treze e Sousa disputam vaga no G2 em confronto no Marizão

Sousa e Treze entram em campo nesta quinta-feira, às 16, no Estádio Marizão, em Sousa, com um só objetivo: o G2, grupo dos dois clubes que se classificam direto para as semifinais do Paraibano.

As duas equipes estão com 7 pontos ganhos, casa, um a menos que o Campinense, segundo colocado. Em caso de empate, Treze e Sousa passam o rival. Quem vencer, encosta no líder Botafogo, que tem 11 pontos positivos.

No Dino, que vem de vitória no clássico contra o Atlético de Cajazeiras, a novidade estará no banco de reservas: a estreia do treinador Índio Ferreira.

Ele assumiu o posto deixado após a decisão inesperada do técnico Paulo Schardong em deixar o clube por conta de uma proposta de um clube cearense.

Para o duelo de logo mais, Índio vai com força máxima, já que tem todos os atletas do elenco disponíveis.

Pelo lado do Treze, Marcelinho Paraíba será forçado a fazer, ao menos, quatro mudanças em relação ao time que venceu o Nacional de Patos na rodada passada. Os meio-campistas Darlan e Vitor, foram vetads pelo Departamento Médico.

João Ananias, que fez a sua estreia na partida contra o Nacional de Patos, e Emerson ocupam as vagas. Na defesa, o zagueiro Rômulo, com dores no adutor esquerdo, também foi vetado pelo Departamento Médico e deve ser substituído por Adriano Alves.

No ataque, o estreante Iago Martins iniciará a partida ao lado de João Leonardo e Birungueta após Jairinho apresentar dores no joelho direito.

Ficha Técnica

Sousa

Ricardo, Arisson, Roni Lobo, Marcelo e Weslley; Juninho, Liniker, Daniel Costa e Natalício; Rodrigo Poty e Dentinho.Técnico – Índio Ferreira

Treze

Jeferson, Júlio Ferrari, Marlon, Adriano Alves e W. Carioca; Romeu, João Ananias e Emerson; Birungueta, Iago Martins e João Leonardo. Técnico – Marcelinho Paraíba

Árbitro – Leandro Bizzio Marinho

Assistentes – Kildenn Tadeu Morais de Lucena e Oberto da Silva Santos