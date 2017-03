DÉRBI HISTÓRICO

Treze e Campinense medem forças no Clássico dos Maiorais de número 400

Vivendo momentos diferentes no Campeonato Paraibano 2017, Treze e Campinense entram em campo logo mais, às 16h, no Amigão, para duelar pela 14ª rodada em um encontro histórico: é o Clássico dos Maiorais de número 400 da história.

O Galo ocupa a quarta colocação do certame, com 18 pontos, e precisa da vitória para, além de quebrar um jejum de quatro anos sem conseguir bater o rival, se consolidar no G-4.

Já a Raposa, que ocupa a vice-liderança, somando 25 pontos, tem o objetivo de vencer para garantir,pelo menos virtualmente, a classificação às semifinais.

No comando da equipe há três rodadas, o técnico Celso Teixeira ainda não perdeu. Para escalar a equipe que entra em campo logo mais, o treinador não vai poder contar com o volante Patrick, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Em compensação o comandante galista conta com os retornos do zagueiro Fernando Lopes, livre de suspensão, e do atacante Dico, recuperado de lesão muscular.

Foto: Ascom / Campinense Clube

Por sua vez, o técnico Sérgio China vai para seu segundo dérbi na temporada 2017. O treinador raposeiro estreou justamente no Clássico dos Maiorais do primeiro turbo, que acabou 1 a 1.

Ainda com um alto índice de lesões no ano, o elenco do Campinense continua incompleto para a partida de hoje.

Um dos destaques da equipe na temporada, por exemplo, o polivalente Felipe Ramon foi diagnosticado na última sexta-feira com uma lesão moderada no ligamento colateral medial do joelho direito. Ele deve desfalcar a equipe nos próximos 15 dias, no mínimo.

O zagueiro Gabriel Valongo e o atacante Tiago Orobó, também machucados, estão vetados para o clássico.

China, em contrapartida, vai poder contar com os laterais Ronaell e Gilmar e o volante Negreti.

Foto: Divulgação / Jeffinho Cariri

Arbitragem

O árbitro Emanuel Diniz, de Campina Grande, está escalado para conduzir o Maiorais 400. Ele terá as assistências de Oberto Santos e Griselildo Dantas Sousa Júnior.

Prováveis escalações

Treze: Diego Martins, Ferreira, Fernando Lopes, Ítalo e Jefferson Sandes (Rafael Araújo); Robson, Dedé, Marcelinho Paraíba e Roger Gaúcho; Dico e Júlio Barboza. Técnico: Celso Teixeira.

Campinense: Glédson, Negreti (Duda), Joécio, Rafael Jensen e Osvaldir; Magno, Fernando Pires e Diego Torres; Maranhão, Augusto e Casagrande (Fábio Gama). Técnico: Sérgio China.