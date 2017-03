NO ALMEIDÃO

Treze desperdiça chances, mas empata com Inter-PB e volta ao G-4

Internacional-PB e Treze fizeram uma partida bastante movimentada na noite desta quinta-feira (09), pela 12ª rodada do Campeonato Paraibano de 2017. Brigando diretamente por uma vaga no G4, as duas equipes buscaram o gol. O Galo foi superior tecnicamente, mas desperdiçou muitas oportunidades, saiu atrás no placar, mas ainda buscou o empate por 1 a 1, com o estreante Roger Gaúcho sendo decisivo e dando assistência para o gol alvinegro.

Depois de alguns minutos se estudando, já aos 12 minutos pintou a primeira grande chance do jogo. Na intermediária, Patrick Mota recebeu livre, avançou e soltou a bomba de pé direito. A bola tinha direção certa, o ângulo esquerdi, mas Adson conseguiu fazer boa defesa e espalmar para longe da área.

Um minuto depois, em jogada bem trabalhada, Patrick Mota encontrou Laerte no meio, ele enfiou para Marcelinho Paraíba, que se infiltrou na área, chegou à linha de fundo e tocou para trás. A bola chegou até a meia lua, onde Dedé chutou de pé direito. A bola desviou na defesa e passou com perigo ao lado da meta colorada.

A bruxa parecia estar solta no Almeidão. Antes dos 20 minutos foam três alterações. No Inter-PB, Júlio sentiu e deu lugar a Neto. No Galo, a dupla de ataque se lesionou, e Edson Reis e Dico deram lugar para Júlio Barbosa e Roger Gaúcho, que fazia sua estreia, respectivamente.

Depois das substituições o Inter chegou com perigo pela primeira vez. Após jogada confusa no lado direito, aos 24 minutos, Thiago Almeida cruzou da linha de fundo nas mãos de Bruno Fuso, que deixou a bola escapar. Por pouco Bam Bam não aproveitou o vacilo do arqueiro para abrir o placar.

Ainda na primeira etapa o Treze teve dois gols anulados. No primeiro, Marcelinho Paraíba cobrou falta, Adson espalmou para a esquerda, o zagueiro Ítalo completou para o fundo do gol, mas o auxiliar Márcio Freire marcou impedimento. No segundo, Roger Gaúcho recebeu no meio e encontrou Marcelinho Paraíba entre a defesa. O camisa 10 invadiu a área e tocou na saída do arqueiro, no canto esquerdo, mas mais uma vez a posição irregular foi assinalada.

Antes do intervalo, blitz trezeana. Aos 47, Marcelinho Paraíba recebeu na meia direita e mandou uma bomba de pé esquerdo, obrigando Adson a se esticar todo para tocar com a ponta do dedo e evitar um golaço. Na sequência, na cobrança do escanteio, bate rebate na área colorada e a bola sobrou para Júlio Barbosa, que da pequena área bateu no gol, mas Adson operou um milagre para manter o zero no placa.

Foto: Ascom / Treze

Segundo tempo

Parecia que o panorama seria o mesmo após o intervalo. O Treze começou atacando e o Inter-PB se defendendo. Mas aos 4 minutos, em uma falta cobrada da linha do meio campo, a defesa do Galo bobeou e Thiago Almeida apareceu livre na marca do pênalti. O camisa 10 colorado matou no peito e girou para com o pé direito estufar a rede de Bruno Fuso e abrir o placar no Almeidão.

O Treze ficou desanimado depois de sofrer o gol e o colorado tentou se aproveitar para matar a partida, e aos 16 minutos teve uma chance inacreditável para marcar o segundo. Júnior Alves encontrou espaço e avançou livre pelo meio, ficou frente a frente com Bruno Fuso e tocou no canto. O goleiro rebateu, a bola voltou para o camisa 8 do Inter-PB, que, sem goleiro, tocou de pé esquerdo, mas a bola foi para fora.

Mas quando o Treze parou de jogar bem, o talento individual apareceu. Roger Gaúcho avançou bem pela esquerda e só tocou para Érico Júnior chegar de carrinho na pequena área e empurrar de pé direito para o fundo do gol de Adson, empatando o jogo.

O empate recolocou o Treze no G4 do Paraibano, somando agora 17 pontos, empatado com o Atlético de Cajazeiras. Na próxima rodada o Galo vai até o sertão enfrentar o Sousa. O Internacional-PB segue na cola do rival, com 16 pontos, na sexta posição da tabela. Na próxima quarta-feira o colorado visita o Serrano, em Campina Grande.

Ficha técnica

Internacional-PB 1 x 1 Treze

Campeonato Paraibano 2017 (12ª rodada)

Estádio: Almeidão

Arbitragem: Antônio Umbelino; Tomáz Diniz e Márcio Freire

Gols: Thiago Almeida (I); Erico Júnior (T)

Cartões amarelos: Marcílio, Morcego, Bam Bam, Neto, Júnior Alves (I); Fernando Lopes, Robson (T)

Cartão vermelho: Neto (I)

Internacional-PB: Adson, Morcego, Wellington, Carlão, Igor; Marcílio, Dinho, Júnior Alves, Thiago Almeida (Alessandro); Júlio (Neto), Bam Bam (Anderson). Técnico: Laerte Santos.

Treze: Bruno Fuso, Ferreira, Fernando Lopes, Ítalo, Laerte; Robson, Dedé (Érico Júnior), Patrick Mota, Marcelinho Paraíba; Edson Reis (Júlio Barbosa), Dico (Roger Gaúcho). Técnico: Celso Teixeira.