Treze demite treinador após derrota histórica para Perilima. Saiba detalhes

Depois de uma pré-temporada quase perfeita, pelo menos no que diz respeito aos resultados dos amistosos, mas com um início de Campeonato Paraibano 2019 irregular, o técnico Maurílio Silva não suportou a derrota para a Perilima e deixou o comando do Treze.

A partida teve validade pela quarta rodada do estadual e acabou 1 a 0 para a Águia, que tornou o dia marcante ao vencer o Alvinegro pela primeira vez na história. Até então o histórico de confrontos registrava 15 jogos realizados, com 15 triunfos galistas.

Em comunicado postado na sua conta pessoal do Twitter às 22h12 deste domingo (03), quatro horas depois do apito final no Amigão, o presidente do Galo, Walter Cavalcanti Júnior, anunciou o desligamento do treinador.

Maurílio Silva deixa o Treze após quatro jogos oficias, com duas vitórias (Esporte de Patos e CSP) e duas derrotas (Atlético de Cajazeiras e Perilima). No Paraibano, a equipe anotou seis gols e sofreu três.

A “carta de apresentação” do treinador, porém, foi animadora. Em cinco amistosos e dois jogos-treinos na pré-temporada, o Galo conquistou um empate e seis vitórias, incluindo o triunfo ante o rival Campinense no Clássico dos Maiorais que inaugurou o gramado do Amigão.

Nas redes sociais, desde o final do jogo contra a Peri, a torcida trezeana tem cobrado providências da diretoria. O principal alvo dos alvinegros não era nem tanto o técnico Maurílio Silva, mas sim o o gerente de futebol Gil Baiano, que seria o homem de confiança do empresário Alankardec Moraes, ex-diretor de futebol do clube.

Junto com Fábio Azevêdo, Alan deixou o cargo formalmente no final da temporada passada, mas continua frequentando o estádio Presidente Vargas diariamente. Na semana passada, inclusive, o ex-diretor de futebol foi visto conversando (foto) com o então treinador galista no gramado do PV, durante a preparação da equipe justamente para o duelo com a Perilima.

Ao longo da noite deste domingo, até antes do clube oficializar a saída de Maurílio, uma mensagem de áudio do técnico Celso Teixeira, vice-campeão estadual com o Treze em 2017, começou a ser compartilhada por torcedores no WhatsApp.

Nela, supostamente respondendo a um trezeano sobre a possibilidade de retorno ao Presidente Vargas, o treinador cita a dupla Alan-Gil Baiano para afirmar que seu acerto com o Galo seria complicado.

– Mas é difícil voltar, porque eu fiquei sabendo agora que quem está mandado lá é o Alankardec (Moraes) e o Gil Baiano. Aí eles não querem tanto eu como o Flávio Araújo, porque a gente não aceita algumas coisas. Fiquei sabendo agora. Fiquei sabendo que o Alan está por trás. O Alan que banca o Gil Baiano e não vão mudar o treinador não. Diz-se que o Alan esteve até no vestiário e esculhambou com os jogadores. Teve um jogador que me ligou aqui e falou. Alan está por trás e Gil Baiano que manda (sic) – disse Celso Teixeira.