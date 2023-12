Treze define série de amistosos para pré-temporada

O Treze divulgou nesta segunda-feira as datas e adversários dos seus três primeiros compromissos de pré-temporada. O Galo disputará amistosos contra Focus Sports, Santa Cruz-PE e Maguary-PE. Todos os jogos acontecerão no Estádio Amigão.

O primeiro compromisso do time alvinegro será no dia 17 de dezembro. O adversário será a equipe do Focus Sports, de uma academia de futebol em Campina Grande.

O confronto será em um horário atípico, às 10h, e marcará o início da série de preparações do Alvinegro para a temporada 2024.

No dia 30 de dezembro, o Treze realizará o amistoso mais esperado desta série de preparações. O Galo receberá o Santa Cruz, também no Amigão.

O terceiro teste acontecerá dia 7 de janeiro, às 16h, contra o Maguary, que terminou o Campeonato Pernambucano na 9ª colocação.

Apesar de ainda não ter divulgado a logística de vendas, a tendência é que o Treze receba a sua torcida no Amigão em todos os três amistosos preparatórios.

* Com Gepb